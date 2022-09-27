Через новину про пошкодження газопроводу "Північний потік" у Європі підскочили ціни на газ

Ціни на газ у Нідерландах та Великій Британії зросли у вівторок вранці на новинах про пошкодження газопроводу "Північний потік" з росії до Європи, пише Reuters.

Як повідомляється, такі новини викликали побоювання щодо безпеки енергетичної інфраструктури блоку та зробили швидке відновлення поставок через трубопровід ще менш імовірним.

Ціна на газ у Нідерландах у жовтні зросла на 11,00 євро до 184,50 євро за МВт/год.

Листопадова ціна на газ у Нідерландах зросла на 13,85 євро до 203,10 євро за МВт/год., тоді як листопадова ціна на газ у Великій Британії зросла на 24,00 пенса до 408,00 пенсів за тепло.

Постачання газу у східному напрямку трубопроводом Ямал-Європа до Польщі з Німеччини у вівторок підскочили, тоді як постачання газу з росії до Європи через Україну залишилися стабільними.

На європейському вугільному ринку базовий контракт подешевшав на 2,31 євро до 68,02 євро за тонну.

Nord Stream AG, оператор мережі, заявив, що газопровідна система "Північний потік" по дну Балтійського моря зазнала "безпрецедентних" пошкоджень, і неможливо оцінити, коли систему буде відновлено.

Підтвердження пошкоджень прийшло після того, як було виявлено витік на прилеглому газопроводі "Північний потік-2", що спонукало Данію обмежити судноплавство в радіусі п'яти морських миль.

Хоча жодним із трубопроводів нині не постачається газ до Європи, інциденти викликали стурбованість щодо безпеки газової інфраструктури блоку, відзначає видання.

"Виток газу на газопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2» у трьох різних місцях не виглядають збігом", — заявив в електронному листі Том Марцек-Мансер, голова відділу газової аналітики ICIS.

"Час виникнення цієї ситуації на тлі початку "газової зими" 1 жовтня, а також введення в експлуатацію нового трубопроводу Baltic Pipe, що постачатиме норвезький газ до Польщі і перетинатиме російські лінії, — все це створює додаткову напруженість на ринку", — сказав Марцек-Мансер.

Пошкодження російських трубопроводів сталося після того, як у вівторок має бути відкрито Baltic Pipe з річною потужністю 10 мільярдів кубометрів на добу.

Джерело: УНН