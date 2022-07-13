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Європа / Бізнес / Транспорт

До кінця року Україна може отримати "транспортний безвіз"

21:24, 13 лип 2022
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Україна невдовзі має приєднатись до "транспортного безвізу" - безперешкодного проїзду Європою без дозволів на міжнародні автомобільні перевезення.

Влада розраховує повністю завершити всі процедури приєднання до кінця 2022 року. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова фінансового Комітету ВР, депутат Данило Гетманцев.

"Держава робить все можливе, щоб створити додаткові умови для розширення і полегшення умов для українського бізнесу на шляху до загальноєвропейського ринку:
- з 29 травня запрацював "транспортний безвіз" (більше не потрібні дозволи на міжнародні автомобільні перевезення);
- на рік маємо звільнення від мит постачання української продукції на ринок ЄС;
- Україну офіційно запросили приєднатися до "митного безвізу" (одна транзитна декларація і одна гарантія для переміщення товарів між 36 країнами). Розраховуємо повністю завершити всі процедури приєднання до кінця 2022 року", - написав Гетманцев.

Депутат також повідомив, що План відновлення України передбачає комплекс заходів, завдяки яким український бізнес упевнено рухатиметься на ринки ЄС, зокрема:
- прискорення отримання "промислового безвізу";
- модернізація, реконструкція, відкриття нових пунктів пропуску на кордонах з ЄС;
- збільшення спроможностей "Укрзалізниці" та розширення судноплавства по Дунаю;

"І ще багато чого іншого, щоб український бізнес ще більше і швидше інтегрувався у європейський ринок", - наголосив нардеп.

Гетманцев також навів дані дослідження Gradus Research, згідного якого 46% опитаних бізнесменів заявили, що цілком спроможні конкурувати з європейськими компаніями; ще 37% вважають, що це складно, але можливо.

Нагадаємо, 4 - 5 липня у швейцарському Лугано відбулася конференція з питань відновлення України. Українська делегація представила проект відповідного плану та бачення повоєнного розвитку країни.

У декларації за підсумками конференції глави держав та урядів зобов'язалися підтримувати Україну на її шляху відновлення. Створюється координаційна платформа для підготовки та реалізації плану відновлення та розвитку країни. Відновлення відбуватиметься з урахуванням перспектив євроінтеграції України.
Джерело:  УНН 


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