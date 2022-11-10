Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Освобождённые сёла - жизнь после кошмара

Долгие годы, десятилетия, а может, столетия мы будем вспоминать эту войну. И нужно документировать всё, что слышим, чтобы судьбы - убитых, расстрелянных, искалеченных, исчезнувших навсегда остались в истории. Чтобы грядущие поколения помнили, что рядом с нами живут совсем не те, кого хотелось бы видеть своими соседями...

Вита Яковлева - о судьбах жителей Харьковской области.

Сейчас много общаюсь с жителями освобожденных территорий Харьковской области. То, что они рассказывают, это действительно страшно. А самое страшное, что человек - существо, которое может приспособиться и привыкнуть ко всему. И в этом его сила и его будущее.

...Знакомые выехали из Двуречной после деокупации в сентябре. Они оставались дома все это время не только потому, что опасно было ехать через дамбу, которая обстреливалась со всех сторон. Надеялись как-то продержаться, все-таки огород, хозяйство. Да и дом оставлять, сами ведь его строили, своими руками.

Уехали одним днем. Когда прилетело в соседний двор, а к ним на огород упала оторванная рука соседки. Выпустили на улицу корову и птиц, отвязали собаку и уехали.

...В селе под Купянском разбили почти все. Уцелела только церковь, в которой служит учитель музыки из местной школы. Когда ее разрушили, он перенес сохранившиеся книги из библиотеки в храм.

Туда же волонтеры привезли книги, которые харьковский литмузей собирает для детей деокупированных сел области. И дети приходят в церковь как в библиотеку - почитать, потому что света и связи у них дома нет. Книг, кстати, передают много, украинцы активно откликнулись на призыв музея. У детей должны быть хорошие современные украинские книги, даже если они живут в обстреливаемом селе возле границы.

...Эта семья выехала в марте из оккупированных Циркунов под Харьковом. Им повезло, прорвались. На следующий день машину с людьми, которая поехала тем же путем, россияне расстреляли.

Сейчас живут в старом заброшенном доме на маленьком хуторе недалеко от Богодухова. Навели порядок и уют, у ребят золотые руки и очень креативное мышление. В своих каналах в соцсетях рассказывают, как можно из старых вещей сделать невероятную красоту. Завели коз и поженились, но после победы планируют свадьбу номер 2. Со всеми родными и друзьями.

...Циркуны попали под оккупацию сразу 24 февраля. С тех пор света и связи там нет. Освободили село в начале мая. Газ, которого с февраля тоже не было, дали в октябре. Местные очень довольны, что будут зимой с отоплением. Правда, актуальный для многих вопрос - как без электричества сделать так, чтобы газовая система отопления, в которой оно гонит теплоноситель по трубам, работала без света? Те, у кого система на свет не заточена, очень радуются.

А еще радуются, что урожай был хороший, удалось запасы на зиму сделать. Потому что магазины не работают, никто не рискует без электричества завозить продукты - где их хранить? Так что свое выращенное и собранное - гарантия того, что зимой будут продукты и витамины.

Местные рассказывают, что уже поорали огороды, весной будут их сажать. В общем, будем жить, с оптимизмом смотрят они в будущее. И добавляют: "Только бы победа побыстрее!".

Вита Яковлева, Харьков, InfoKava