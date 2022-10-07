В Минобразования назвали количество уничтоженных Россией украинских учебных заведений

Из-за полномасштабного вторжения России в Украине полностью уничтожено 313 учебных заведений, половина из них – школы. Об этом сообщил министр образования и науки Сергея Шкарлет, информирует пресс-служба Минобразования.

"За 225 дней войны повреждено 2608 учебных заведений, из них 313 – полностью разрушены. 50% – это школы. Однако несмотря на жестокую агрессию РФ, украинское образование остается устойчивым. Более 5 млн детей школьного и дошкольного возраста учатся и воспитываются в школах и садиках. Образовательный процесс происходит в профтехах, учреждениях предвысшего и высшего образования, также функционируют учреждения внешкольного образования. То есть все звенья образования работают в разных форматах – в зависимости от ситуации с безопасностью", – сообщил Шкарлет.

Напомним, по состоянию на 3 октября в Украине 7,7 тысяч школ (59,74%) работают в очном или смешанном формате, почти 5,2 тысяч (40,26%) – дистанционно.

Источник: УНН