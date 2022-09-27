Из-за новости о повреждении газопровода "Северный поток" в Европе подскочили цены на газ

Цены на газ в Нидерландах и Великобритании выросли во вторник утром на новостях о повреждении газопровода "Северный поток" из россии в Европу, пишет Reuters.

Как сообщается, такие новости вызвали опасения относительно безопасности энергетической инфраструктуры блока и сделали быстрое возобновление поставок через трубопровод еще менее вероятным.

Цена на газ в Нидерландах в октябре выросла на 11,00 евро до 184,50 евро за МВт/ч.

Ноябрьская цена на газ в Нидерландах выросла на 13,85 евро до 203,10 евро за МВт/ч, тогда как ноябрьская цена на газ в Великобритании выросла на 24,00 пенса до 408,00 пенсов за тепло.

Поставки газа в восточном направлении по трубопроводу Ямал-Европа в Польшу из Германии во вторник подскочили, тогда как поставки газа из России в Европу через Украину остались стабильными.

На европейском угольном рынке базовый контракт подешевел на 2,31 евро до 68,02 евро за тонну.

Nord Stream AG, оператор сети, заявил, что газопроводная система "Северный поток" по дну Балтийского моря подверглась "беспрецедентным" повреждениям, и невозможно оценить, когда система будет восстановлена.

Подтверждение повреждений пришло после того, как была обнаружена утечка на близлежащем газопроводе "Северный поток-2", что побудило Данию ограничить судоходство в радиусе пяти морских миль.

Хотя ни по одному из трубопроводов в настоящее время не поставляется газ в Европу, инциденты вызвали обеспокоенность относительно безопасности газовой инфраструктуры блока, отмечает издание.

"Утечка газа на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в трех разных местах не выглядят совпадением", — заявил в электронном письме Том Марцек-Мансер, глава отдела газовой аналитики ICIS.

"Время возникновения этой ситуации на фоне начала "газовой зимы" 1 октября, а также ввод в эксплуатацию нового трубопровода Baltic Pipe, который будет поставлять норвежский газ в Польшу и пересекать российские линии, — все это создает дополнительную напряженность на рынке", — сказал Марцек-Мансер.

Повреждения российских трубопроводов произошло на фоне того, как во вторник должен быть открыт Baltic Pipe с годовой мощностью 10 миллиардов кубометров в сутки.

Источник: УНН