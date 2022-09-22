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Украину пригласят на первую встречу "Европейского политического сообщества"
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Политика / Европа

Украину пригласят на первую встречу "Европейского политического сообщества"

23:55, 22 сен 2022
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Украина и Великобритания, а также другие европейские страны были официально приглашены к участию в первой встрече "Европейского политического сообщества" в столице Чехии Праге 6 октября, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель Европейского союза. Об этом пишет CNN.

"Европейское политическое сообщество является платформой для политической координации европейских стран на всем континенте", — сказал высокопоставленный чиновник.

Целью встречи на высоком уровне является содействие "политическому диалогу и сотрудничеству для решения вопросов, представляющих общий интерес, для укрепления безопасности, стабильности и процветания европейского континента", сказал чиновник.

На саммите запланирована серия круглых столов, посвященных "миру и безопасности, энергетике и климату, экономической ситуации, миграции и мобильности".

"Встреча EPC соберет лидеров европейских стран на равных и в духе единства, в идеале один или два раза в год", - сказал высокопоставленный чиновник.

Также были приглашены все 27 государств-членов ЕС и стран Европейской ассоциации свободной торговли Норвегии, Лихтенштейна, Исландии и Швейцарии, а также соседние страны, не входящие в ЕС, включая Албанию, Армению, Азербайджан, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Турцию, Сербию, Украину и Великобританию.

EPC не заменит существующие институты и пока не планирует создавать новые, добавил чиновник.

Источник:  УНН 


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