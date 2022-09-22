Расстрелянный храм Изюма - история и сегодняшний день

Несколько лет назад мы опубликовали на сайте рассказ и видео о замечательной памятке Харьковщины - Свято-Вознесенском кафедральном соборе. Прекрасное здание было украшением Изюма почти двести лет. Но в 2022 году храм обстреляли те, кто больше всех кричал о "защите православия" - оккупанты из России. К счастью, храм уцелел, чего не скажешь о десятках полностью разрушенных храмов Украины. В этом небольшом фильме - съёмки разных лет. Многие из тех, кто есть на этих кадрах, покинули свой дом из-за войны, потеряли всё. Кто-то, с сожалению, стал коллаборантом, а многие потеряли жизнь... Теперь этот фильм - история...

Я хочу рассказать об одном из старейших храмов Харьковщины - Изюмском Свято-Вознесенском кафедральном соборе.

Свято-Вознесенский кафедральный собор или, как его ещё называют, Изюмский храм - старинной постройки. Эта местность раньше называлась слобода Пески, а позже вошла в черту Изюма. Здесь, на месте деревянной церкви, в 1792 году и было возведено новое здание храма. Каменный храм был освящен 12 июля 1826 года, а нынешнее здание - постройки года 1903. Храм славен Чудотворной Песчанской иконой Божьей Матери - одной из величайших святынь православия.

Чудотворная Песчанская икона Божией Матери - список знаменитой Казанской. Когда-то, еще в середине 18-го века, ее увидел в храме епископ Белгородский Иоасаф и понял, что такая икона - знамение Божие. Он нашел ее в куче хлама - она ​​служила перегородкой в угольной куче. Епископ, почти мимоходом заметил золотой блик, а когда понял, что это, упал на колени в сказал: «Не ведают люди, что творят...»

Икону реставрировали и повесили на почетное место. И в храме она уже 250 лет.

По свидетельствам многих людей, икона все 250 лет творит чудеса. И люди идут и едут отовсюду, чтобы помолиться чудотворной святыне, высказать ей свое горе, попросить защиты. То ли вера помогает, то ли икона в самом деле чудотворна, но в храме ведут перечень всех чудес, которые произошли с ее именем, и их немало.

Во время первой мировой войны Песчанскую икону должны были вывезти на фронт - кому-то из офицеров было видение: если пронести икону крестным ходом линией фронта, она поможет победить. Если не сделать этого - будет большая беда.

Священный Синод решил вывезти на фронт две иконы - Владимирскую и Песчанскую. Даже получили для этого разрешение царя. Но военные чины воспрепятствовали, считая все это ненужной затеей. Крестный ход не состоялся.

Так, не так ли легенда, или историческая правда - не нам судить. Но то, что Россия ввергнута в пучину жестокости, зависти и ненависти уже века - это так и есть...

Не только к Песчанской иконе едут люди, но и к источнику, который, как говорит его слава, является святым. Неподалеку от Свято-Вознесенского собора возведена купальня и есть источник, вода которого - холодная даже в самую жаркую погоду (11 градусов!) и не замерзающая даже в морозы - исцеляет людей. Надо пройти несколько раз под струями воды, но обязательно - с молитвой и верой...

Женщины и мужчины заходят в купальню отдельно. Женщины должны быть одеты в сорочки, а мужчинам разрешается быть или в натуральном виде или в белье.

Люди едут к источнику каждый день, зимой и летом, весной и осенью. Больше всего те, кому нужно душевное слово и здоровье, кому ничто уже, кажется, не поможет. Здесь тоже на помощь приходит вера в лучшее - многим те купели помогают по-настоящему.

Отдельно надо упомянуть о человеке, который уже давно ушёл из жизни, но его помнят и будут помнить всегда в Свято-Вознесенском храме, да и в самом Изюме.

Когда-то мне пришлось снимать о храме фильм, а еще я была знакома с этим великим, не побоюсь этого слова, человеком, - митрофорным протоиереем отцом Иосифом Романчаком, который отбыл около 10 лет сталинских лагерей, ссылку, а потом 25 лет, до самого ухода в Вечность служил настоятелем собора. К нему ехали люди со всей Украины...

Судьба Иосифа Романчака сложилась так, что он рано прозрел, понял, что он - человек, гражданин и должен выбирать свою судьбу сам. К несчастью, это мнение расходилось с тогдашней государственной идеологией - неприятие Советской власти в сороковые-пятидесятые годы, когда он был молодым, зачастую оборачивалось трагедией миллионов.

Уроженец польской части Лемкивщины, что в Карпатах, переселенный после войны на советскую часть Прикарпатья, он даже не скрывал мысли о том, что видел свои края совсем другими... А обернулось все именно так, как тревожно предупреждала его мать, которая очень хотела видеть его священником, но знала, что так не будет. Сейчас при подобных обстоятельствах его назвали бы диссидентом, а тогда он был признан преступником, националистом и человеком, который не имеет права даже на жизнь.

...Неполного двадцать одного года от роду выпускник строительного техникума, работник одного из отделов райисполкома услышал приговор судей, которых с тех пор всю свою жизнь считал неправедными судьями, - к расстрелу...

Затем была Колыма. Это называлось "помилование". Холодный, чужой, далекий край, лесоповал, морозы, при которых руки примерзали к древку топора. Было так тяжело, что даже власть, посылая людей туда, соглашалась с этим и считала один год за два. Поэтому и получилось, что, вместе с поселением, отбыл Иосиф свое несправедливое наказание не за пятнадцать, а за восемь лет. Там было много священников, служителей церкви - может, оттуда вынес умение терпеть, выслушивать каждого и - верить? Впрочем, верил с самого детства.

Он и жену встретил на том суровом Севере. Шестнадцатилетняя Аня тоже отбывала десятилетний срок на Колыме. Ребенок же совсем... За что?

Затем была обычная жизнь. Неприметная, как у всех. Пожили в Омске - им нельзя было возвращаться в родные места, а потом поехали в Харьковскую область, в Купянск. И вдруг встретилася в его жизни человек, который помог осуществить заветную мечту - и его, и мамы - служение Богу. И в сорок пять лет Иосиф, закончив учебу, получил сан священника. С тех пор отец Иосиф стал духовным пастырем, человеком, который отдает свою веру людям и учит их находить душевный покой в ​​мыслях о божественном.

Там, неподалеку от города Купянска, он прослужил в храме двенадцать лет. Еще тогда к нему потянулись люди - за добрым словом, за теплом душевным, за суровым наказанием моральным за неправильные поступки - доверяли. А потом - храм в Изюме, которому он отдал всю последующую жизнь.

Здесь и похоронили его в 2008 году - во дворе собора, где, как известно, хоронят только самых уважаемых. Здесь и супруга его упокоилась, зверски убитая в собственном доме после смерти мужа. Убили ее помощницу и даже собаку отравили. Была у Анечки жизнь мученическая, такой и смерть стала. А теперь они снова вместе...

...А голубовато-белого цвета величественный собор возвышается над городом и охраняет его от беды. Может, как раз потому, что Песчанская Божья мать оберегает его своей святостью, - и сейчас там Украина...

Икона Песчанской Божьей матери не охранила Изюм от зверств оккупантов. Но город освободили ВСУ, и там - Украина, как и было всегда.

© Александрина Кругленко, InfoKava