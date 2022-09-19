В Украине могут собрать рекордный урожай гречки и других культур

Несмотря на сложности военного времени аграрии Украины в этом году радуют высокими урожаями. Особенно высоким должен получиться урожай гречки: на это указывают результаты уборочной, которая ещё не завершена и наполовину.

В Украине не исключают выход на формирование стратегического запаса гречки из-за урожайности культуры в этом году. Уже сейчас с трети площадей собрали около 60 тыс. тонн гречки. Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время брифинга.

«Намолочено около 60 тыс. тонн (гречки – ред.) и это всего 1/3, 35-40% от посевных площадей. Это говорит о том, что мы можем ожидать в этом году производство гречки около 140, даже сейчас урожайность повысилась, возможно, даже 150 тыс. тонн при конечном хранении, когда внутреннее потребление 100-110 тыс., учитывая эмиграцию и уменьшение числа потребителей», - рассказал Высоцкий.

Он отметил, что за последнее десятилетие впервые Украина может выйти с производством гречки на уровень в полтора раза больше, чем внутреннее потребление, и даже сможет сформировать стратегический запас.

«Последние пять лет мы 30-40% в зависимости от года импортировали», - добавил Высоцкий.

Ранее Высоцкий заявлял, что ожидается, что в Украине будет собрано около 140 тыс. тонн гречки.

Что касается урожая в целом, то урожай зерновых и масличных культур ожидается на уровне около 67 млн тонн. Это один из топ-5 лучших показателей за 30 лет.

Из этих 67 млн примерно 50-52 млн тонн зерновые культуры - это зернобобовые - и примерно 15-17 млн тонн масличных культур.

Завершен сбор пшеницы. Собрано более 19 миллионов тонн.

Источник: УНН