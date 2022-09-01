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Колумнистика / Харьков

Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Первое сентября без детей и цветов

22:23, 01 сен 2022
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Впервые украинские дети не могут радоваться первому сентября. Вместо беззаботной встречи подросших одноклассников на школьном дворе - встречи перед экранами и в укрытиях, вместо цветов  для учителей - воздушные тревоги...

Такого 1 сентября у нас не было никогда. Даже в пандемию. Поэтому сегодня какое-то особенно горькое чувство, что чего-то не хватает. Привычного, важного, нужного.

Проходила возле нескольких школ - тишина. Не бегают нарядные дети с цветами. Не слышно музыку. Не толпятся родители, которые привели своих первоклассников первый раз в школу. Ничего этого нет. Да и многих школ тоже нет, их разрушили "освободители".

Война очень многое изменила для нас. И умом мы все это понимаем. В конце концов не прийти на праздник в школу в круглосуточно обстреливаемом Харькове - небольшая цена за безопасность свою и детей. Но с другой стороны - у нас украли не просто праздник.

У нас украли нашу жизнь. Всю целиком. Потому что теперь мы должны просчитывать любое свое действие с точки зрения безопасности.

Работать, учиться, отдыхать, передвигаться по городу - все это в Харькове сейчас опасно. Да если честно, то опасно просто жить здесь.

Что нас здесь держит? Украденная жизнь. Та, которая была и снова обязательно будет. И вот чтобы она снова была, мы здесь и остаемся. Потому что на 1 сентября в школах не должно быть так тихо. И войны быть не должно.

Вита Яковлева, Харьков, InfoKava


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