ЕС заполнил газохранилища на 80%, несмотря на шантаж России, и этим обвалил цены на газ

ЕС достиг своей цели заполнить газовые хранилища как минимум на 80% «намного раньше» ноябрьского крайнего срока, несмотря на продолжающиеся перебои с продолжающимися поставками газа из России, заявила накануне еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

"Газохранилища ЕС заполнены более чем на 80%, значительно опережая намеченную дату - 1 ноября. Государства-члены ЕС и компании провели большую работу. Давайте продолжим заполнение там, где уровень еще ниже, и реализуем план ЕС по сокращению спроса. Это поможет нам безопасно пережить зиму", - написала Симсон в Twitter.

ЕС установил цель по заполнению ПХГ в мае в ответ на прекращение подачи газа из России и продолжающийся энергетический кризис. Цель заключалась в том, чтобы достичь не менее 80% заполненности ПХГ до 1 ноября 2022 года и не менее 90% к 1 ноября в течение следующих нескольких лет, чтобы обеспечить достаточное количество газа для прохождения зимы.

При этом, как отмечает издание Euractiv, не во всех странах ЕС есть подземные хранилища. Из тех, кто их и заполняет, 10 превысили целевые 80%, установленные на ноябрь этого года.

Так, в Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Польше, Португалии, Испании и Швеции заполнение ПХГ составляет более 80%, хотя емкости хранилищ сильно различаются между этими странами. Между тем шесть стран — Австрия, Хорватия, Венгрия, Нидерланды, Румыния и Словакия — выполнили свою промежуточную цель на 1 сентября и находятся на пути достижения цели 80%, отмечает издание.

Нидерланды, ключевая страна хранения газа в Европе, близки к достижению цели 80% и планируют сделать это на следующей неделе. Страна, как сообщается, также стремится пойти дальше и заполнить свои хранилища до 90%.

И, несмотря на сокращение поставок газа из России, внутренние резервуары для хранения газа в Австрии на прошлой неделе продолжали заполняться, говорится в сообщении профильного министерства в Twitter.

Между тем упала спотовая цена на газ в Европе после официального объявления руководством ЕС достижения среднего уровня запасов в хранилищах блока до 80%.

"Сейчас мы в Евросоюзе достигли среднего уровня заполнения газохранилищ на 80%. Следовательно, мы, по сути, уже достигли объема, о котором договорились на текущий год", - заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Копенгагене на саммите по энергетической безопасности. Балтийское море.

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транзит газа в среду объемом 42,2 млн куб. м, свидетельствуют данные ОГТСУ. Показатель во вторник был таким же.

"Северный поток" остановлен до утра 3 сентября. Мощность магистрали снизилась на 33 млн. куб. м в день.

Спотовые цены на газ в Европе скорректировались до $2583 за тысячу кубометров, по ним - цены в Азии.

Источники: УНН, Интерфакс-Украина