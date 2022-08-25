Ян Валетов: Мы будем воевать, пока не закопаем последнего оккупанта

Эти слова написаны писателем, публицистом Яном Валетовым вчера, в День независимости Украины. Почему мы их публикуем сегодня? Потому что они актуальны – сегодня, завтра и вплоть до полной победы Украины. Это наша общая программа, которой будет придерживаться каждый украинец. Мы не забудем. И не простим.

Победа будет.

И отмщение будет.

Никто ничего не простит. Как можно простить Ирпень, Бучу - все Ирпени и Бучи но всей Украине, где российская нелюдь насиловала, убивала и грабила беззащитных людей?

Никто ничего не забудет. Разве можно забыть Мариуполь, Харьков, Николаев, Чернигов, Суммы, Херсон и сегодняшнее Чаплино?

Мы вам, скотам, вспомним каждую загубленную жизнь. Каждый разрушенный дом. Каждую разлученную семью. Вспомним каждую ракету, каждую мину, каждый снаряд...

Наших искалеченных бойцов вспомним. Нашу обожженную землю.

Пролитую кровь наших земляков, что взывает к отмщению вспомним.

И отмщение придет.

Даже если нам для освобождения наших территорий понадобятся годы - мы будем воевать с вами ровно столько, сколько понадобится, пока не закопаем в землю последнего оккупанта и не притопчем ногой могильный холмик над его гнилым тельцем.

За три дня до Киева, говорите? За неделю до Львова? Вторая армия мира? Одна страна, один президент, одна победа? Вы еще не начинали?

Можно ли было обосраться больше? Ну, для России, как известно границ нет... Есть только горизонт, но я и так удовлетворен. Неплохо получилось.

Несостоятельность, некомпетентность, безудержное пропагандонство, полная потеря связи с реальностью - все это часть ментального портрета современной путинской России.

Мне ее совершенно не жаль. Даже если она полностью сгорит в ядерном огне, который сама с наслаждением разжигает, то только воздух на планете станет чище да система коллективной безопасности заработает.

182 ДЕНЬ АКТИВНОЙ ФАЗЫ ВОСМИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ.

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ.

24 АВГУСТА 2022 ГОДА.

Слава Украине!

Ян Валетов, писатель, публицист, Днепр