Рада приняла изменения в Таможенный кодекс для содействия внедрению "таможенного безвиза"

Верховная Рада приняла в целом закон №7420 об изменениях в Таможенный кодекс Украины в рамках «таможенного безвиза» со странами Европейского Союза. Документ предусматривает присоединение Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита и Новой компьютеризированной транзитной системе (NCTS).

Премьер-министр Денис Шмигаль подчеркнул, что принятый закон приближает украинское таможенное законодательство к законодательству ЕС.

Документ совершенствует действующие нормы в части упрощения прохождения таможни для надежных предприятий, предоставления статуса финансового гаранта и обеспечения уплаты таможенных платежей.

Также изменения предполагают внедрение европейского механизма рассмотрения жалоб и продолжения цифровизации таможни, что позволяет ускорить ее прохождение и снизить коррупционные риски.

В дальнейшем Украина сможет в режиме реального времени обмениваться с 36 странами таможенной информацией о транзитных грузах. Внедрение «таможенного безвиза» также предусматривает специальные транзитные упрощения и простые и равные условия для финансовых гарантов.

«Таможенный безвиз», по сути, является продолжением действующего безвизового режима с Европейским Союзом, который Украина получила в 2017 году. Принятый закон вносит изменения в Таможенный кодекс о выполнении главы 5 раздела IV Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Первое чтение проекта закона прошел 21 июня, тогда документ раскритиковали как довольно слабый, и отправили на доработку вместе с бизнес-ассоциациями.

Источник: ZN,UA