В Украину направляется первое с начала полномасштабного вторжения иностранное судно

В морской порт в Украине направляется судно Fulmar S под флагом Барбадоса - первое с начала полномасштабного вторжения РФ.

Судно планирует прибыть туда 6 августа, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Ожидается, что Fulmar S прибудет в порт 6 июля. Первый корабль после полномасштабной российской агрессии, который прибудет в наш порт. Мы готовы набирать обороты и увеличить объем перевалки до более 3 млн тонн зерна в месяц", - написал Кубраков в Twitter.

Минобороны Турции указало, что это судно следует для загрузки зерном в порт Черноморска, и его уже проинспектировали в рамках зернового соглашения близ Стамбула.

Украина, ООН, Турция и Россия подписали 22 июля соглашение (Украина и РФ отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы РФ после вторжения Москвы 24 февраля. Украина и Россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерна.

Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Это судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне. Везет 26 тыс. тонн кукурузы в Ливан. Его успешно проинспектировали у Стамбула 3 августа. Судно отправилось после этого дальше по маршруту.

5 августа еще три судна с украинской кукурузой покинули украинские порты.

Источник: УНН