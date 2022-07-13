До конца года Украина может получить "транспортный безвиз"

Украина вскоре должна присоединиться к "транспортному безвизу" - беспрепятственному проезду по Европе без разрешений на международные автомобильные перевозки.

Власти рассчитывают полностью завершить все процедуры присоединения к концу 2022 года. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил глава финансового Комитета ВР, нардеп Даниил Гетманцев.

"Государство делает все возможное, чтобы создать дополнительные условия для расширения и облегчения условий для украинского бизнеса на пути к общеевропейскому рынку:

– с 29 мая заработал "транспортный безвиз" (больше не нужны разрешения на международные автомобильные перевозки);

- на год освобождение от пошлин поставки украинской продукции на рынок ЕС;

- Украину официально пригласили присоединиться к "таможенному безвизу" (одна транзитная декларация и одна гарантия для перемещения товаров между 36 странами). Рассчитываем полностью завершить все процедуры присоединения к концу 2022 года", - написал Гетманцев.

Нардеп также сообщил, что План восстановления Украины предусматривает комплекс мер, благодаря которым украинский бизнес будет уверенно двигаться на рынки ЕС, в частности:

- ускорение получения "промышленного безвиза";

– модернизация, реконструкция, открытие новых пунктов пропуска на границах с ЕС;

- увеличение возможностей "Укрзализныци" и расширение судоходства по Дунаю;

"И еще многое другое, чтобы украинский бизнес еще больше и быстрее интегрировался в европейский рынок", - подчеркнул нардеп.

Гетманцев также привел данные исследования Gradus Research, согласно которому 46% опрошенных бизнесменов заявили, что вполне способны конкурировать с европейскими компаниями; еще 37% полагают, что это сложно, но возможно.

Напомним, 4 – 5 июля в швейцарском Лугано состоялась конференция по вопросам восстановления Украины. Украинская делегация представила проект плана и видения послевоенного развития страны.

В декларации по итогам конференции главы государств и правительств обязались поддерживать Украину на ее пути восстановления. Создается координационная платформа для подготовки и реализации плана обновления и развития страны. Восстановление будет происходить с учетом перспектив евроинтеграции Украины.

Источник: УНН