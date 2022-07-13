Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Круговорот взаимопомощи

Война нас всех раскрыла - кто на что способен. И оказалось, что в некоторых, внешне слабых духом и неприспособленных людях, внутри живёт железный стержень. А у других оказалось такое большое сердце, что оно вмещает тысячи судеб. А третьи - люди такой отваги, которая не укладывается ни в какие каноны мужества...

Вита Яковлева продолжает наблюдать за судьбами своих земляков - харьковчан. И считает, что всё закончится правильно, как и надо, - нашей победой. Просто потому, что у нас такие люди.

Вику я знаю давно. Очень позитивный открытый человек, который живет по принципу "всегда верьте в лучшее". Она и сейчас так живет. На войне. Хотя уже хлебнула сполна.

Дом в области находится на оккупированной территории. Там остались родители и бабушка, которая с возрастом потеряла зрение. Они живут по соседству, а Викин дом пострадал. Разрушена стена. Надо подавать заявку на возмещение ущерба, но нет возможности. В пакет документов входят фотографии разрушений, а связи практически нет. И света там тоже нет. Родные звонят, когда получается - и все.

Сама она 24 февраля была в Дергачах, это недалеко от Харькова. Училась там на курсах. Утром проснулись в общежитии от взрывов. Добралась до города, встретилась с сыном. Домой ехать побоялись - и оказались правы. Остались в метро. Прожили там месяц, сейчас временно живут у родственников.

Курсы в Дергачах - это давняя мечта Вики. Она со школы хотела шить одежду. И прямо перед войной пошла учиться. Сейчас работает швеей, но шьет... обувь. Говорит, что это был не ее выбор. Она и одежду только начала осваивать, а с обувью вообще дела никогда не имела. Но работодателя это не смутило, он дал шанс - и теперь Вика определилась со своей мечтой. Шить обувь ей больше нравится.

Недавно я писала об этой интересной истории статью. О том, что никогда нельзя опускать руки. И в тот день, когда материал вышел, Вика позвонила мне в слезах. Ее племянники на детской площадке в Харькове попали под обстрел. Мальчикам 11 и 9 лет. Младшему нужны несколько операций.

Мама мальчиков уже обращалась за помощью, но сейчас всем трудно. Чем больше людей узнают о несчастье, тем больше шанс собрать какую-то сумму. Я в своем профиле тоже попросила людей о поддержке.

Честно, не знаю, кто помог мальчику и сколько перечислили. Знаю только, что многие откликнулись. Но суть не в этом. Суть в том, что Вика в своем жизненном принципе абсолютно права.

Надо всегда верить в лучшее. В то, что ты не один, тебе помогут те, кто рядом. Даже если им самим нелегко. Война очень четко показала - помогать другим обязательно. Сегодня ты помог, завтра тебе помогли. Этот круговорот взаимопомощи - та самая вера в лучшее и есть. Без нее мы не выживем.

Вита Яковлева, Харьков, InfoKava