Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Домой на одну ночь

Сейчас в Украине нет безопасных мест. Никто не знает, когда и куда прилетит, где будет обстрел, куда будут бить ракетами. Харьков, несмотря на то, что уже не является осаждённым городом, постоянно подвергается обстрелам и налётам. Но люди всё равно хотят домой...

Вы помните свои ощущения, когда после долгого отсутствия возвращаетесь домой? Вы мечтаете, как войдете в свой дом, лучшее место на свете. Потому что там хорошо, спокойно, уютно. Это место, в котором вы чувствуете себя в безопасности. И куда всегда хочется возвращаться.

С начала войны для многих правдой осталось только последнее утверждение. Домой хочется с такой силой, что не передать словами. Даже если уезжаешь в пригород к родным на неделю, возвращение домой в Харьков - ни с чем не сравнимые ощущения.

Ты идешь по своей улице - и как будто не был здесь не 7 дней, а минимум 7 лет. Потому что многие, кто возвращается, видят разительные перемены. Не к лучшему. И это страшно.

С марта в пригороде у моей мамы живет женщина с Салтовки. Не с Северной, где гремит 24/7 уже четвертый месяц и прилететь может в любой момент. Ее дом расположен в соседнем микрорайоне. Там немного тише, но все относительно.

Когда Юля уезжала в начале весны, попало в соседний дом и в школу неподалеку. Все это время она жила в пригороде. Тут тоже гремит, но умеренно. Поэтому на грохот вдалеке постепенно привыкла не обращать внимания.

А тут позвали на работу - с июня начинает потихоньку открываться ее медцентр. Терять работу сейчас не хочет никто. Она, конечно, решила выходить. Поскольку уезжала зимой, летних вещей, естественно, не брала. Поэтому собралась съездить домой, посмотреть что и как, взять вещи. Не будешь же на работу ходить в том, в чем ходишь по поселку?

Дома ночевала одну ночь. Больше не смогла. Тише не стало. Разрушений в микрорайоне, конечно, больше. В ее подъезде из 36 квартир жильцы остались в трех. В соседнем таком же доме вечером до начала комендантского часа свет горел в 10 окнах. Поэтому хотя ее дом, слава богу, пока цел, безопасно в нем она себя не почувствовала.

Транспорт, кстати, ходит только за две остановки до той, на которой она живет. Дальше пешком. Если нужны продукты, немногочисленные оставшиеся жители тоже ходят пешком через весь микрорайон. Это примерно полчаса. Работает только супермаркет - в него прилетело, но потом снова открыли. Других магазинов рядом нет.

Когда Юля вернулась в пригород, ночью была ужасная гроза. Не только в Харькове, во многих городах. Грохотало и сверкало так, как в ночном клубе на Новый Год. Мы быстро сообразили, что гроза. Хотя сначала, конечно, испугались. Я пошла спать, а остальные еще примерно час сидели и разговаривали, потому что не могли уснуть.

И все это время Юля, вернувшаяся из Харькова, куда мечтала попасть три месяца, держала в руках сумку с документами. Потому что побывала дома. А в ее доме сейчас громко и светло - это однозначно прилетело где-то рядом...

Вита Яковлева, Харьков