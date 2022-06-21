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Если Украина не устоит, все бывшие республики СССР окажутся под угрозой вторжения РФ, - Зеленский
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Политика / Война / Европа

Если Украина не устоит, все бывшие республики СССР окажутся под угрозой вторжения РФ, - Зеленский

21:01, 21 июн 2022
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Под угрозой атак России могут оказаться все бывшие советские республики, если Украина не выдержит.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге с премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем в Киеве, сообщает Укринформ.

"Мы уверены, что РФ не остановится на территории Украины, потому что она видит всю прежнюю территорию СССР как свою, как территорию РФ. Мы понимаем, если наше государство не выдержит такого давления, после нас другие бывшие советские республики могут оказаться под угрозой атаки" , – сказал президент.

Президент Владимир Зеленский призвал участников Международного фестиваля «Каннские львы» говорить об Украине, ведь от мира зависит, когда и чем закончится война.

Об этом он сказал в видеообращении к участникам Международного фестиваля «Каннские львы», текст которого обнародовала прессслужба главы государства.

"Мы защищаемся от ядерного государства, которое имеет безлимитный доступ к деньгам и отбросило любые лимиты на насилие. Я говорю вам как есть: именно от внимания мира зависит, когда и чем закончится эта война. И потому мне необходимы союзники. люди, как вы. Вы – лучшие креативщики мира, вы всегда находитесь на острие событий", - заметил Зеленский.

По его словам, креативщики каждый раз находят слова и образы, чтобы проникнуть в глубины человеческой души и заставить людей говорить о проблемах, которые в противном случае не замечали бы.

"Конечно, я уверен, что вы еще многое сделаете, чтобы увековечить украинскую смелость. Ваши кампании и ваша работа сделают легенду из нашей борьбы за свободу. Ведь мы боремся за свободу не только для себя — мы боремся за свободу всего демократического мира, всех, кто даже представить не может, какие масштабы тирании и цензуры существуют в России", — сказал Президент.

Обращаясь к участникам фестиваля, Зеленский отметил, что они могут просто применяя профессиональные качества и принести мир в Европу.

"Я верю, что сила человеческой креативности больше, чем застрявшая в прошлом сила ядерного государства. Говорите об Украине! Не давайте миру переключиться на что-то другое! Мир должен помнить, что Украина борется за свободу и что эта борьба должна завершиться победой как можно скорее. Каждый ваш успех будет означать спасение тысяч жизней", - подчеркнул глава государства.


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