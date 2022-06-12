Вита Яковлева: Как птицы к гнездам.. Харьков

В жизни сейчас так случается, что кто-то кого-то "учит жить". Ни дня не воевавшие дают советы тем, кто на фронте. Уехавшие давно подсказывают какие-то особые правила поведения беженцам. Оставшиеся и уехавшие обсуждают, кто поступил более правильно... Между тем, правы все, а главное, что сейчас нужно делать, - это жить. Потому что - сложная и непредсказуемая, опасная и местами нерадостная - это сегодня наша жизнь. И как хорошо, что она есть.

Витая Яковлева - журналист, редактор. Она не уехала из Харькова, и от неё, что называется, из первых рук, мы узнавали о том, что происходило в героическом городе в острый период, как живётся там сейчас.

Люди возвращаются домой. Причины разные. Кто-то не может больше жить в чужом доме в другом городе. Даже несмотря на то, что там хорошо и спокойно. И принимают тепло, помогают, чем могут. Но нет сил больше, хочу жить в своей квартире, спать в своей кровати, готовить еду на своей кухне...

"Физически мне нормально, вполне. Тихо, не стреляют, не грохочет ничего, даже гром. Красивый милый украинский город. Достаточно чистый и ухоженный. Приятные люди, приветливые. Но есть одно большое НО. Я не дома", - написала мне знакомая.

Кому-то надо вернуться в Харьков, потому что надо выходить на работу. Открылось много магазинов, точек сферы обслуживания, кафе. Работает все больше отделений банков, к ним присоединяются некоторые государственные структуры, например, ЦНАПы. На очереди - больницы и медцентры. Начал ездить транспорт.

И если ты не выходишь на работу, то ты ее теряешь. А остаться сейчас без работы - это критично. И так многие без нее остались, потому что их предприятия уже никогда не откроются. Вот люди, по возможности, и едут домой.

Соседка на следующей неделе идет на работу, потому приехала из пригорода от мамы, где жила с марта. Знакомую предупредили, что с июня открывается их офис, придется возвращаться из Полтавы...

Таких людей много. И они рады, что снова работают и не будут сидеть без денег. Еще одна причина - не за что продолжать жить подальше от зоны боевых действий. Накопления закончились, а на Западной Украине далеко не все хозяева с радостью сдают переселенцам жилье за приемлемую цену. За три месяца запасы потрачены, работы на новом месте нет, люди едут назад. Тем более что стало намного тише, обстрелы и прилеты не такие, как в начале весны.

Но тише не означает безопаснее. Об этом говорят все. И власти, и те, кто все время оставался дома. По-прежнему прилетает, причем регулярно.

Но это не останавливает харьковчан. Официально звучали цифры, что ежедневно возвращается около 2 тысяч человек. Остановить может только одно.

На днях переписывалась со знакомым, которого очень жду. Проблемы с компом, а он всегда выручает. Когда в их районе стало совсем громко, в начале апреля, они с семьей уехали в область. Спрашиваю, когда ждать, а то очень надо. В ответ получаю фотографию. На ней - красивый забор, а за ним вместо дома стоят 4 стены. Ни крыши, ни окон, внутри все выгорело. И комментарий: "А нам уже некуда возвращаться".

И что в таких случаях говорить человеку?.. Он, конечно, вернется в Харьков. Потому что работа, и у него, и у жены. И регистрироваться будет на компенсацию за разрушенное жилье. Но это вряд ли изменит тот страшный факт, что люди остались без дома - и новый у них появится очень нескоро.

...На днях один харьковский журналист написал в соцсетях пост о том, как люди едут в свои разбитые дома на Северной Салтовке. Туда начали пускать жителей по прописке. Не жить, а забрать то немногое, что в их разрушенном жилье уцелело. Вещи, книги. Меня зацепил один момент в его тексте. О том, что из пустых окон отчетливо слышно, как люди сгребают осколки стекла. "Люди подметают осколки старой жизни", - написал автор.

В Харькове действительно много разбитого стекла. В одних районах осколков больше, в других меньше. Но они есть везде. Старой жизни ни у кого из нас уже не будет...

Витая Яковлева, Харьков