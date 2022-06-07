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Политика / Европа / Война

ЕС без объяснений ослабил шестой пакет санкций против России - Подоляк

21:06, 07 июн 2022
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Европейский союз ослабил шестой пакет санкций против России, исключив из него запрет на доступ к облачным сервисам.

Об этом сообщает в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Сначала Совет ЕС объявляет о блокировании для России облачных сервисов Евросоюза в 6-м пакете санкций. Затем Совет ЕС редактирует сообщения, удалив оттуда упоминания об облачных технологиях. Никаких уточнений или разъяснений от официальных лиц. Мы должны усиливать санкционное давление. Не ослаблять ", – отметил он.

Напомним, Совет Евросоюза официально утвердил шестой пакет санкций против России. Ограничительные меры введены против 18 компаний и 65 человек, так или иначе причастных к российской агрессии против Украины.

Позже появилась информация, что ЕС уже начал работу над седьмым пакетом ограничений против России.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью PAP.

«Санкции должны быть еще более жесткими – в контексте того газа, который Россия еще может продать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Я говорю в основном о Газпромбанке и используется Россией в своей промышленности», - заявил он.

Также необходимо ввести эмбарго в технологии, которые Россия может поставлять и использовать в своей промышленности.

Яблонский подчеркнул, что необходимо конфисковать российские активы в Европе, а не просто заморозить их. Впрочем, работы по этому вопросу уже ведутся.


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