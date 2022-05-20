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Россия будет принимать меры "адекватного противодействия" из-за намерений Финляндии и Швеции вступить в НАТО - Шойгу
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Россия будет принимать меры "адекватного противодействия" из-за намерений Финляндии и Швеции вступить в НАТО - Шойгу

14:29, 20 май 2022
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В России угрожают укреплять западные границы из-за того, что "угрозы" вступления в НАТО Швеции и Финляндии.

На заседании коллегии Минобороны РФ заговорили о поставках оружия и формировании военных подразделений.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ со ссылкой на слова министра обороны РФ Шойгу.

На заседании коллегии Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что новые угрозы для России – это заявки на вступление в НАТО Финляндии и Швеции, поэтому они должны принять меры "адекватного противодействия".

"В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано 12 воинских частей и подразделений. Организационные мероприятия, синхронизированные с поставкой в ​​войска современного вооружения и военной техники,
– сказал Шойгу.

Напомним, что страны НАТО должны ради своих интересов присылать оружие Украине. Ведь сейчас цель всего Альянса – защитить друг друга от россиян, впервые за 70 лет пытающихся "вернуться". Об этом рассказал специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ветеран вооруженных сил США Дэн Райс.


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