Вера Хвуст: Война открыла чрезвычайные человеческие черты украинцев

Вера Хвуст – волонтер. Ее деятельность состоит из помощи беженцам и воинам, вывозу людей из труднейших точек войны, психологической помощи тем, кто имеет страшные моральные травмы. Но еще Вера собирает реальные истории реальных людей, которые она назвала "Волонтерские истории о непокоренных". Вот одна из таких. Но на этот раз – оптимистичная, о невероятных украинцах.

Разговор на границе, со слов водителя:

-Топливо?

– топливо.

– Пошлину платить будете?

– Это на Марик. Надо?

– Подождите, я сейчас к вам подойду. -

Через несколько минут приносит талоны на бензин. - Держите, это мои личные, а я и так на велике на работу сейчас катаюсь.

- Спасибо. Что там платить?

- А что венгры?

– не проверяли багажник.

- Ну и я не видел. Езжайте с Богом. Водителю поклон.

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Новая Почта в Ивано-Франковске. По словам отправительницы

– Это что, водка?

– Да, водка.

- Так много? Нельзя.

- Это оркам, со слабительным. Шучу. Это на Мариуполь.

– Ну ладно, я тогда часть от вашего имени, я успею от своего и еще от своей мамы отправлю. Шоб все по правилам. И напишем: вода.

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Продавщица, у которой заказали крупы:

– Верочка, слышишь, я тогда вам по старой цене, по закупке посчитаю?

- Да как вам удобно, тетя Дюда. Мне главное, чтобы оно было, и вам не в минус.

- Ну ты о моем минусе не думай. Мой минус будет плюсом тогда, когда война закончится. А пока там люди голодные – пусть себе будет минус.

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Новый водитель, понимающий, что там уже совсем не весело:

– Вера, я без семьи, у меня рак желудка, я и так умру, я живу за пенсию, которую вы мне налогами обеспечиваете, завтра днем ​​буду в месте назначения забрать автобус.

– Вы уверены?

– Вера, я все 20 лет жизни работал на маршруте Киев-Ковель. Я не заплатил копейки в бюджет. Листал ленту, видел ваши сообщения старые о налогах, решил хоть так отблагодарить Родину. Билет уже приобрел, ждите.

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Какой-то чувак в Твиттере:

- Привет. Увидел твит, нашел твою инсту. Я без денег, но там рядом с автобусом. Можно, принесу домашнюю печеньку завтра? Я вообще-то кондитер.

Принес сегодня 12 кг печенья и 5 пачек домашнего зефира.

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Девушка из Тик-Тока:

– А можно я передам сигареты? Я купила себе оптом через барыгу, а когда началась война - решила завязывать с курением. Вот отдам на благое дело. Могу еще ртутный градусник разбить и ртуть в сигареты уколоть (улыбается).

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Все уникальные люди, которые поддерживают и помогают финансово, -

Спасибо Вам! Вы невероятны!

Вера Хвуст, волонтер