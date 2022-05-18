Вера Хвуст: Война открыла чрезвычайные человеческие черты украинцев

Вера Хвуст – волонтер. Ее деятельность состоит из помощи беженцам и воинам, вывозу людей из труднейших точек войны, психологической помощи тем, кто имеет страшные моральные травмы. Но еще Вера собирает реальные истории реальных людей, которые она назвала "Волонтерские истории о непокоренных". Вот одна из таких. Но на этот раз – оптимистичная, о невероятных украинцах.
Разговор на границе, со слов водителя:
-Топливо?
– топливо.
– Пошлину платить будете?
– Это на Марик. Надо?
– Подождите, я сейчас к вам подойду. -
Через несколько минут приносит талоны на бензин. - Держите, это мои личные, а я и так на велике на работу сейчас катаюсь.
- Спасибо. Что там платить?
- А что венгры?
– не проверяли багажник.
- Ну и я не видел. Езжайте с Богом. Водителю поклон.
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Новая Почта в Ивано-Франковске. По словам отправительницы
– Это что, водка?
– Да, водка.
- Так много? Нельзя.
- Это оркам, со слабительным. Шучу. Это на Мариуполь.
– Ну ладно, я тогда часть от вашего имени, я успею от своего и еще от своей мамы отправлю. Шоб все по правилам. И напишем: вода.
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Продавщица, у которой заказали крупы:
– Верочка, слышишь, я тогда вам по старой цене, по закупке посчитаю?
- Да как вам удобно, тетя Дюда. Мне главное, чтобы оно было, и вам не в минус.
- Ну ты о моем минусе не думай. Мой минус будет плюсом тогда, когда война закончится. А пока там люди голодные – пусть себе будет минус.
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Новый водитель, понимающий, что там уже совсем не весело:
– Вера, я без семьи, у меня рак желудка, я и так умру, я живу за пенсию, которую вы мне налогами обеспечиваете, завтра днем буду в месте назначения забрать автобус.
– Вы уверены?
– Вера, я все 20 лет жизни работал на маршруте Киев-Ковель. Я не заплатил копейки в бюджет. Листал ленту, видел ваши сообщения старые о налогах, решил хоть так отблагодарить Родину. Билет уже приобрел, ждите.
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Какой-то чувак в Твиттере:
- Привет. Увидел твит, нашел твою инсту. Я без денег, но там рядом с автобусом. Можно, принесу домашнюю печеньку завтра? Я вообще-то кондитер.
Принес сегодня 12 кг печенья и 5 пачек домашнего зефира.
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Девушка из Тик-Тока:
– А можно я передам сигареты? Я купила себе оптом через барыгу, а когда началась война - решила завязывать с курением. Вот отдам на благое дело. Могу еще ртутный градусник разбить и ртуть в сигареты уколоть (улыбается).
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Все уникальные люди, которые поддерживают и помогают финансово, -
Спасибо Вам! Вы невероятны!
Вера Хвуст, волонтер