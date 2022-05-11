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Мэр Дрогобыча лично проведет экскурсию по ратуше для сбора денег на музей Сковороды

17:12, 11 май 2022
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Деньги с экскурсий отдадут музею на Харьковщине.

Мэрия Дрогобыча объявила о проведении культурных мероприятий, во время которых будут собирать деньги для восстановления музея Сковороды в Харьковской области, который разрушили россияне. Среди спланированных событий авторская экскурсия на ратушу от мэра города.

«В этом году исполняется 300 лет со дня рождения Григория Сковороды. На Харьковщине – единственный музей, посвященный жизни и творчеству известного украинского странствующего философа, богослова, поэта и педагога. Недавно музей Сковороды уничтожили русские оккупанты. Мы приглашаем вас посетить ряд мероприятий и приобщиться к восстановлению уникального музея», – сообщил руководитель отдела культуры и туризма городского совета Дрогобыча Игорь Чава.

Для сбора средств на поддержку Национального литературно-мемориального музея Григория Сковороды в Дрогобыче организуют лекции, мастер-классы, авторские экскурсии и поднятия на ратушу. В частности, от городского головы Дрогобыча Тарас Кучма. Экскурсия от мэра состоится 14 мая в 19.00. Ее стоимость – 50 грн.

«Приглашаю вас услышать историю города и ратуши от городского головы. Я лично буду вашим гидом и постараюсь заинтересовать каждого. Все вырученные средства мы передадим на реставрацию музея Сковороды, который уничтожил оккупант», – пригласил Тарас Кучма в Facebook.

Кроме того, как добавили в Дрогобычском горсовете, стоимость каждого 5-го билета на ратушу пожертвуют на восстановление харьковского музея. А городские заведения питания "Арбуз", "Твой Бургер" и "EKLER coffetogo" 1% из кофе будут отчислять музею Сковороды.

Напомним, в результате прямого попадания российской ракеты 6 мая загорелось здание литературно-мемориального музея Григория Сковороды в селе Сковородиновка на Харьковщине. В этом имении украинский философ прожил последние годы жизни и рядом с ним был похоронен.


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