Ян Валетов: Это война мировоззрений. Или мы или они – другого не будет

Украинцы ценой своей жизни борются за свободу. И действительно сейчас идет не украинско-российская война, а война с абсолютным, прожорливым злом, которое сейчас олицетворяет Россия. Если не подавить зверя, мир увидит еще много беды – и не только в Украине.

С удовольствием наблюдаю, как мир прекращает играть в политкорректность по отношению к российскому вопросу.

Жаль, что этого не произошло в 2008 году.

За удар по Грузии, за организацию еще одной бандитской республики, за бомбардировку жилых кварталов Гори нужно было рубить сплеча, да так, чтобы милитаристский зуд исчез лет на тридцать.

Но не решились. Зачем дразнить зверя? Жаль, что не хватило смелости и понимания последствий.

Потому что тогда не было бы событий 2014 и 2022 годов.

Затем была возможность отреагировать в 2014 году.

Не повод, а именно еще одна веская причина отреагировать жестоко и справедливо на аннексию, разрешение военного конфликта, прямое вторжение на территорию, создание и поддержка сепаратистского анклава.

Должно ли было международное сообщество вмешаться? Безусловно.

Но ведь мы помним: зверя нельзя слить! Его проще покормить, чтобы не набросился! Чужими территориями, чужими жизнями, чужими будущим. Забыв о том, что так уже пытались сделать – и не прокатило!

Европа и Америка, забывшие об историческом опыте 2мировой, наперегонки гладили зверя по голове и призывали нас не сопротивляться. Глубокое беспокойство – плохая замена реальной помощи. Но что значит судьба какой-нибудь Украины по сравнению с газовыми контрактами и нефтяными поставками? Плюнуть и растереть! Ничего личного, господа Украинцы! Просто бизнес!

Минус Крым, минус часть Донбасса, минус достоинство...

Возможно кто-то и думал, что смирение – это путь к миру, но черт побери, он ошибался.

Смирение и не против зла – дорога к войне и забвению. Неумение противостоять только возбуждающему насильнику. А нам настойчиво советовали не сопротивляться и даже держали за руки: чтобы чего не произошло.

А оно произошло, но уже в 2022 году.

Вылезло боком – войной за полную цену, бомбежкой городов, градами по жилым кварталам, тысячами жертв, миллиардными суммами убытков.

Это уже не Грузинская война, это война на уничтожение. С поводом никто особо не возился - НАТО, нацисты, Россия в опасности. Для народа России причину можно и не придумывать, спрячут что угодно, а остальному миру можно просто плюнуть в рожу – обетятся! Уже не раз плевали. И те обтирались. Что здесь думать?

Эту войну выкормили мы и наши друзья и союзники, взрастили трусостью, безразличием, корыстолюбием и глубоким беспокойством вместо достойного ответа охревшему от безнаказанности скоту.

Ее выкормил коллективный Запад при нашем попустительстве и инфантилизме. И сегодня мы исчерпываем последствия наших собственных просчетов. Мы полагались на чужой совет, забывая, что советы дают, оглядываясь на собственные выгоды.

Сегодня коллективный Запад осознал свою ошибку. Он увидел в действиях армии Путина и агрессию, и военные преступления, и убийства мирных жителей, и мародерство, и изнасилование, и грабежи. Он уже не закрывает стеснительно глаза, он ужасен, он даже назвал Путина военным преступником. Мероприятие помогает, потому что понял – он следующий! Зверь упитан, видресирован, он яростный. Он всегда голоден, особенно когда уверен в беспомощности жертвы.

И нам повезло, что он был уверен в нашей беспомощности, а мы готовы были бороться за свою независимость. Не оглядываясь на советы партнеров и посредников – до конца. До последней капли крови. И понимали, что враг не оставил нам выбора: либо мы, либо они.

Так придуманный австрийским генштабом народ из созданной Лениным и большевиками страны, живущей на украденных в русской империи землях остановил армию "освободителей", вломив второй армии мира таких триндюлей, которых она не получала лет восемьдесят.

Оказалось, что украинцы имеют боевой дух, железные яйца и крепкий характер, что у них достойный президент, исправная армия и большое желание не иметь ни чего общего с бешеной империей.

Мы не упали ни через три дня, ни через неделю. И это заставило меру понять, что все эти годы они пожимали руку не президенту великой страны, а маленькому плешивому убийцу, окончательно потерявшему связь со временем и реальностью.

С безумцем, что представил, будто он мессия, призванная собрать под свою руку русские земли, не разбирая, что многие из них совсем даже не русские да и и русскими никогда не были.

Хорошо, конечно, что коллективная мера осознала свою ошибку. Хорошо, что Украину не смогли поставить на колени. Хорошо, что мир благодаря нам понял, что газ и нефть российского происхождения - это не о бизнесе, а о политике, и газовая игла лишает самостоятельности в принятии решений и свободы выбора с того момента, как тебя впервые заставили сделать что-то за скидку к цены на газ.

Но мало оттащить от нас зверя. Зверя нужно запихнуть в клетку, ослабить и обезоружить, потому что это настоящий зверь. Если его не ослабить и не выдернуть ядерные клыки, он нападет снова. И снова. И еще раз. До тех пор пока мы не сконаемся под его ударами.

Поэтому – или мы, или они. Сначала тяжелым оружием, затем экономическими санкциями – до самой победы. Пока зверь сам не станет есть траву и мычать когда его доят.

Другого шанса снизить присутствие зла в этом мире у нас уже не будет.

Ян Валетов, писатель, публицист, Днепр