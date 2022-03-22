Ян Валетов: Забудьте о славянских мифах - на нашу землю пришёл враг убивать нас

Убийцы, которые пришли на нашу землю, ещё совсем недавно раздували миф о "славянских народах", которые должны стать единым целым. Единым целым - это, наверное, чтобы вместе нападать на других и принуждать их думать так, как хочет один свихнувшийся диктатор? А если не хотите думать и поступать так, как они, то вам (то есть, нам) уготована участь быть уничтоженными. Что и пытаются сейчас сделать вот эти вот бывшие "славянские братья".

Известный писатель и публицист Ян Валетов разрушает миф о "славянском братстве".

Одной из первых жертв украино-российской войны стала лучшая из главных легенд СССР и постсоветского мира - трогательная легенда о братстве славянских народов.

В принципе, если вспомнить с каким зверством и показной жестокостью изничтожали друг друга древние славянские княжества - сжигая дотла города и вырезая всех от мала до велика - то в факте братства и великой любви можно было засомневаться над первой же нередактированной хроникой.

Но мифы живучи, особенно когда нужны для использования в корыстных целях.

В общем, тут все понятно.

Дело не в славянстве, не в вере православной (еще один тупой миф, используемый для забивания мозгов), не в родственных связях и общей истории и сроках проживания в одних границах.

Нет славянской причины для того, чтобы с территории Беларуси по Украине не летели русские ракеты. И летчик из Рязани прекрасно разносит ракетами и жилой дом, где могут жить его генетические родственники, и православную церковь, где висят такие же иконы, как и в его городском храме.

И бурят-буддист вполне органично давит танком славянских родственников своего командира БТГ.

И общий язык не мешает оккупантам насиловать женщин, убивать гражданских и ровнять с землей русскоязычные города. Прикрываясь братством, которого никогда не было, это даже удобнее делать.

Каин! Каин! Где брат твой Авель?

Разве я сторож брату своему?

В общем, как резюме.

Не забывайте себе голову чушью. На нашу землю пришел враг. Он даже не пытался придумать что-нибудь правдоподобное как причину для войны. Обошелся без Гляйвица. Он пришел нас уничтожить, как страну. Тех, кто при этом выживет, сделать русскими, живущими по его правилам.

Его правила вы видите. Без комментариев.

Все разговоры о компромиссе - бред. Ему нужна капитуляция и наше подчинение. Полное, а не частичное.

Его цель уничтожение государственности, а любую национальную идентичность он изведет, как это делали нацисты. Полицаев у него полно, опыт есть.

Вопрос не в НАТО, не в Бандере, не в русском языке. В это верят те, кто верит в дрессированных зараженных голубей.

Вопрос один: мы или они?

Как видите, выбор у нас крайне невелик.

Мы.

Ян Валетов, писатель, публицист, Днепр