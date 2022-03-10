Как организовать учебный процесс во время войны

Олеся Калинич из Хуста – наш давний автор. Она много лет преподавала (впрочем, и сейчас преподает) украинский язык и литературу в Хустской гимназии. Но сейчас Олеся охватывает гораздо большие проблемы, потому что является начальником управления образования, религий и по делам национальностей. и Сейчас главное дело всех педагогов – как организовать учебный процесс в условиях войны. Итак, об учебном годе 2021/2022.

Наверное, война – время, когда надо, наконец, быть откровенными прежде всего перед собой.

Особенно в вопросе образования.

1. Дистанционное обучение во многом превратило образовательный процесс в имитацию (прошу прощения у тех коллег, учеников и родителей, которые вопреки всему заботились о качественном обучении). Но будем откровенны: даже в 2022 году, на третьем «карантинном» году многие «работали» через вайбер.

2. Возможны ли равный доступ и качественное обучение во время войны?

Сегодня,

когда сотни школ уничтожены;

когда тысячи детей, их учителей и родителей в подвалах, в арендуемых помещениях или учебных заведениях, где в комнате или спортзале одновременно и круглосуточно десятки человек;

когда школы и детсады превращены в общежития;

когда много учителей – среди волонтеров или в теробороне;

за границей или даже на заработках;

когда и Интернет – роскошь.

Что делать?

Вариант 1. Попытаться выиграть время. Объявить «летние» каникулы. Учеба продолжится с июня или июля. Сместить термины ВНО (ограничить перечень предметов до двух (например, украинский язык и математика), изменить количество задач и тем и т.д.) Сместить сроки вступительной кампании.

Вариант 2. Внести определенные изменения в законы «Об образовании», «О среднем образовании». Завершить учебный год сейчас. Следующий начать, например, в августе. Перенести не изученные темы на следующий учебный год. Просмотреть программы и оставить действительно нужное (может, это тот уникальный шанс, когда мы, наконец, перестанем имитировать изменения). Продумать вариант выдачи свидетельств об образовании учащимся 9-х и 11-х классов. Единовременно «пропустить» ВНО как мостик к ВВО. Введение – на основе оценок в свидетельстве (понимаю все возможные риски).

Вариант 3. Гибрид первых двух вариантов. Но тогда мы еще раз разделим страну...

Олеся Калинич, Хуст, Закарпатье