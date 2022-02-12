В Украине стремительно дорожают бензин и дизтопливо - кто на этом имеет прибыль

В Украине продолжает подниматься цена на бензин и дизтопливо. При этом оптовые операторы меняют цены буквально несколько раз на день.

Сети Shell, "БРСМ-Нафта", "Параллель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", "Укргаздобыча", Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 0,2-1,5 грн/л.

На станциях сети KLO бензины подорожали на 40 коп./л.

В Украине за неделю (4-11 февраля) средняя цена бензина А-92 выросла на 61 коп./л и составила 33,23 грн/л, бензин А-95 подорожал на 60 коп./л — до 34,14 грн/л, а дизельное топливо — на 61 коп./л, до 33,43 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

Стало известно, что Кабинет Министров готовит решение о стабилизации цен на бензин и дизельное топливо внутри страны. Об этом сообщила первый вице-премьер Юлия Свириденко во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Харькове в пятницу.

"Сейчас мы видим, что большими темпами растут цены на нефть, а за ними растут цены на бензин и дизельное топливо в Украине. Правительством будут приняты необходимые решения, мы сейчас разрабатываем комплексный план, чтобы стабилизировать ситуацию", - сказала она.

Напомним, цены на автогорючее зависят от мировых цен на нефть, а также курса валют в стране.

За последнюю неделю (4-11 февраля) средняя цена бензина и дизтоплива в Украине выросла на 60 копеек. По данным Консалтинговой группы А-95, средняя стоимость А-92 в Украине составляет 33,23 грн/л, А-95 – 34,14 грн/л, дизеля – 33,43 грн/л.

В феврале 2022 года стоимость нефти Brent впервые с октября 2014 превысила $92 за баррель. Это происходит на фоне недостаточного предложения и активно восстанавливаемого спроса.

По оценкам JPMorgan, цена Brent легко может пробить отметку в $120 в случае эскалации конфликта вокруг Украины.

В то же время, в пятницу, 11 февраля, цены на нефть снизились после публикации данных об инфляции в США, что усилило опасения по поводу агрессивного повышения процентных ставок ФРС.

Стоимость барреля апрельской нефти Brent к 9:15 по Киеву составила $90,94 (-0,49%). Баррель мартовской нефти WTI торговался за $89,58 (-0,33%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $91,41 и $89,88 соответственно.

Инвесторы следят за косвенными переговорами между США и Ираном по возобновлению ядерного соглашения, возобновившимся на этой неделе после 10-дневного перерыва. Соглашение может привести к отмене санкций в отношении иранской нефтяной отрасли и ослабить глобальные проблемы со снабжением.

Несколько иные оценки высказаны на Телеграмм-канале "Щитовая". Вот о чём там пишут:

"Цены на бензин достигли исторического максимума как и маржа монополистов

Таких цен не было даже при нефти в $120 за баррель.

25% от сегодняшнего ценника – это маржа АЗС. Правительство официально разрешило розничным операторам к цене импортного паритета (котировки в голландских портах плюс $27 доставки) прикручивать свои 5-7 грн/л.

Давайте глянем на рыночную практику. 27 января, государственный Нафтогаз продал бензин А-95 по 38200 грн/т. Это 28,65 грн/л.

Этот бензин тут же уехал на условные ОККО / WOG и продается сегодня по 35,85 грн/л. Прилипло 7,20 грн/л.

Что важно - аукцион НАКа это спотовая продажа. Максимальная цена в моменте. Все большие операторы законтрактованы в длинную. На год. Там цена на 5-7% ниже.

Термы позволяют иметь до 8,5 грн на литре маржи.

Идея топливных монополистов сегодня - не допустить урезания маржи, а продать Кабмину польский кейс - снизить НДС.

То есть удешевлять бензин за счет поступлений в бюджет, а не гиперприбылей операторов.

Из-за огосударствления рисков от сверхдоходов, цены на АЗС достигли абсолютного рекорда за всю историю независимости страны. 36 грн/л! А маржа держится на рекордном уровне уже почти год.

Правда топливные монополисты во главе с ОККО продолжают лоббировать снижение цен за счёт уменьшение налогов и при сохранение супермаржи. В первую очередь хотят сбить НДС, из которого платятся пенсии, а затем акциз, из которого финансируются Большая Стройка Президента".

Источники: Enkorr.ua.

ZN.UA

"Щитовая"