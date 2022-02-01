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Бизнес / Энергетика

Сжиженый газ специально для Украины закупила Польша в США

20:30, 01 фев 2022
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Сжиженый газ специально для Украины закупила Польша в США

Польская энергетическая компания PGNiG закупила груз сжиженного природного газа США для поставки до украинской границы для американо-украинской компании Energy Resources of Ukraine.

Об этом сообщили в пресс-центре концерна ERU. Отмечается, что это уже второй раз американский газ поставляется в Украину благодаря сотрудничеству обеих компаний.
“Танкер с американским СПГ прибудет в терминал СПГ Президента Леха Качиньского в Свиноуйце в конце февраля этого года. После регазификации топливо подается в польскую газотранспортную систему”, – резюмировали в представителе.
Предполагается, что ERU будет получать приобретенное топливо на соединении между Польшей и Украиной до конца марта 2022 года.
“Наши поставки конкурентоспособного природного газа из США будут способствовать устойчивости и безопасности украинских потребителей во время оставшихся зимних месяцев”, – добавил Ярослав Мудрый, управляющий партнер ERU.
В то же время глава правления PGNiG SA Павел Маевский убежден, что эта поставка газа поможет Украине успешно закончить отопительный сезон.
“Это очередная поставка американского СПГ в Украину, осуществленная компанией PGNiG в сотрудничестве с ERU, которая является нашим стратегическим торговым партнером на украинском рынке. Хорошие отношения, построенные годами, особенно важны сейчас, в период большой турбулентности на газовом рынке в Европе”, – заявил Маевский.
Известно, что первая поставка газа в Украину, осуществленная PGNiG и ERU, состоялась более двух лет назад. Танкер с приобретенным грузом прибыл на терминал Свиноуйсьце в ноябре 2019 года. ERU получило топливо через соединение в Германовице.
Напомним, что российская компания “Газпром” отказалась от дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на февраль. Согласно данным аукционов, украинское предложение осталось невостребованным.
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