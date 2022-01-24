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Новые блюда для новой школы: Клопотенко разрабатывает меню для школьных столовых

21:00, 24 янв 2022
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Новые блюда для новой школы: Клопотенко разрабатывает меню для школьных столовых

Шеф-повар, соавтор реформы школьного питания в Украине Евгений Клопотенко вместе с командой готовит рецептурный сборник для школ. По ним можно будет приготовить для детей до 500 блюд.

Новые рецепты помогут учебным заведениям формировать разнообразные уникальные меню, которые будут к тому же соответствовать новым нормам питания учащихся. Наша задача – вернуть детей обратно в столовую, говорит Клопотенко

Клопотенко о новом школьном меню

По словам Евгения Клопотенко, они с командой разрабатывают новые блюда для школьного меню. Все они войдут в сборник с 500 рецептами – там будут 160 уже утвержденных блюд, которые готовят для детей, и еще 340 новых.
Во время работы над реформой школьного питания мы увидели потребность поваров в увеличении выбора блюд, уже соответствующих новым нормам, для возможности формирования собственного меню в школах,
– объяснил Клопотенко.
Пол тысячи рецептов позволят школам формировать уникальные меню, которые будут соответствовать нормам калорийности, белков, жиров и углеводов.

Когда появятся новые рецепты

Технологические карты и другие документы команда планирует передать на экспертизу в Институт общественного здоровья им. А. М. Марзеева НАМН и Госпотребслужбы весной.
Уже готовый сборник должен выйти в середине 2022 года, вероятно летом. Добавим, что конкретных названий блюд Клопотенко не назвал.
К слову, в МОН заявили, что школы не ограничиваются одним конкретным меню и могут не привязываться к рецептам Клопотенко. Там могут самостоятельно разрабатывать рецепты и технологические карты в зависимости от пищевых привычек определенного региона.
А омбудсмен по правам человека Людмила Денисова приступила к мониторингу школ во всех регионах для проверки обновленного питания. Больше об этом – читайте здесь.

Что известно о новом питании в школах

С 1 января украинские школы перешли на обновленное меню, разработанное известным шефом-поваром Евгением Клопотенко. Куратором проекта является первая леди Елена Зеленская.
Приблизительно 75% продуктов в столовых должны быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаковые, фрукты и ягоды. А картофель как отдельное блюдо можно предлагать не больше двух раз в неделю.
Мясные блюда (очищенные от волокон курица, индейка, нежирная свинина, телятина) следует как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами.
Завтрак, обед и ужин должны содержать по одной порции зерновых продуктов или картофеля, овощей, фруктов, мясных или рыбных блюд, молочных или кисломолочных продуктов.
Соль можно использовать только йодированную и только для приготовления пищи. А питьевая вода должна быть доступна во время еды.
Отметим, что обновленное питание понравилось не всем. Родители возмущаются маленькими порциями и высокими ценами, говорят, что детям дают несоленую пищу и несладкие напитки, которые дети отказываются есть.
24tv


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