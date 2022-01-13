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Бизнес / Космос

Украина космическая: Маск помог запустить спутник “Сич-2-30”

19:30, 13 янв 2022
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Украина космическая: Маск помог запустить спутник “Сич-2-30”

Украина возвращается в космос: в США запустили спутник “Сич-2-30” - фото 1Украина возвращается в космос: в США запустили спутник “Сич-2-30”.

Украинский спутник “Сич-2-30” вывела в космос ракета Falcon 9 компании SpaceX с базы Космических сил США на мысе Канаверал.
Украина в честь 30-летия Независимости планировала запустить спутник. В августе прошлого года глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай в интервью УННсообщил, что запустить его планируется в декабре 2021 года. В декабре он и отправился в Америку.
Однако, впоследствии компания SpaceX вновь перенесла запуск украинского спутника дистанционного зондирования Земли “Сич-2-30” на несколько дней — на 13 января.
Напомним
Спутник "Сич-2-30 “был разработан и собран украинским предприятием “Конструкторское бюро ”Южное" в течение 2017-2020 годов. Некоторые компоненты сателлита произвели компании из Европы и Южной Кореи. Сборка и финальные испытания проходили в 2021 году. Все испытания прошли успешно.
УНН


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