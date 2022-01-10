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Политика / Колумнистика

Первый раунд долгожданных переговоров США и России завершился

23:56, 10 янв 2022
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Первый раунд долгожданных переговоров США и России завершился

После ультиматума, которые Россия предъявила США, НАТО и, в конечном счете, ЕС; после обещания США и НАТО сесть за стол переговоров и расставить точки над "і" мир в напряжении ждал итогов этого противоборства. И дождался.

Семь с половиной часов 10 января в Женеве американцы мужественно изучали, тестировали, уговаривали, объясняли, предупреждали и просто выслушивали российские хотелки. И это уже после того, как заранее очертили так называемые "красные линии": ни о ком не будем говорить за его спиний; никто не имеет права указывать субъектам мировой политики с кем дружить и в какие союзы вступать; вторжение в Украину приведет к необратимым последствиям для России; если чего-то требуешь - соглашайся и сам на какие-то уступки; сегодня уже нельзя вести себя в мире, как слону в посудной лавке... Ну, и, конечно, объясняли, что безопасность России напрямую зависит от безопасности всех остальных субъектов мировой политики. 
Семь с половиной часов (не считая перерыва на обед, который, несмотря на остроту споров, был на удивление теплым!).
А все итоги можно перечислить в нескольких словах.
Россия. Мы не собирались и не собираемся нападать на Украину. 
США. Мы не собирались и не собираемся нападать на РФ. 
Россия. НАТО должны "отойти" от стран бывшего Варшавского договора и не принимать эти страны в Альянс.
США. Мы не позволим "закрыть двери" в НАТО кому бы то ни было.
Россия. Мы готовы обсуждать вопросы глобальной политики и гарантий безопасности России только с США и НАТО, которые, в конечном итоге, и принимают геополитические решения.
США. Мы не будем обсуждать вопросы, которые касаются других стран, без их участия.
Россия. Нам нужны гарантиии безопасности и мы хотим двигаться быстро.
СЩА. Мы примем окончательные решения о продолжении переговоров с Россией по итогам всех контактов на этой неделе.
Песков: Путин и Байден на данный момент не планиуют новых бесед...
Вот, в общем-то, и все. 
Напомним, что ранее Россия предупреждала, что со своим ультиматумом не блефует и, в случае его невыполнения, оставляет за собой право принять меры. И вот, как видим, США, НАТО и ЕС, выработав перед переговорами консолидированную позицию, решили не поддаваться на шантаж так называемого "коллективного" Путина. 
На этой неделе намечены еще два переговорных раунда с Россией в двух форматах: сначала с НАТО, затем в рамках ОБСЕ. Ожидания от этих встреч у сторон также невысоки, но от беседы никто не отказывается, поскольку главная цель – любыми способами избежать войны.
Выводы делайте сами. 
Но ожидания, согласитесь, весьма тревожные. Потому что никто до конца не понимает, для чего Путин устроил этот переполох с ультиматумом и что у него вообще в голове...
Ирина Шевченко, ИнфоКава


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