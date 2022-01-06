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Главное за день: революция в Казахстане, бустерная ревакцинация, арест имущества Порошенко

23:00, 06 янв 2022
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Главное за день: революция в Казахстане, бустерная ревакцинация, арест имущества Порошенко

В стране - рождественские праздники. И в то же время - собітия идут своим чередом. Начало года очень тревожное и сегодняшний день в полной мере отражает єту тревогу...

1. В УКРАИНЕ РАЗРЕШИЛИ БУСТЕРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ. Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал указ о введении бустерной вакцинации для всех, кто старше 18 лет и был вакцинирован. Бустерную дозу желательно получить в период от шести до девяти месяцев после второй дозы прививки. (подробнее)

2. СУД АРЕСТОВАЛ ВСЕ ИМУЩЕСТВО ПОРОШЕНКО. Печерский суд Киева арестовал все имущество пятого президента Петра Порошенко, которого подозревают в госизмене по делу о поставках угля из временно оккупированных районов Донбасса в 2014-15 годах.Адвокаты подадут апелляцию. (подробнее)

3. ЛАТВИЯ ОТПРАВИТ В УКРАИНУ ОРУЖИЕ. Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что страна передаст Украине гуманитарный груз, включающий оружие и технику. Он подчеркнул, что "по сути, они нас защищают". (подробнее)

4. БОРРЕЛЬ О ТРЕБОВАНИЯХ РОССИИ: ВРЕМЕНА ЯЛТЫ И РАЗДЕЛА СФЕР ВЛИЯНИЯ ПРОШЛИ. Главный дипломат ЕС подчеркнул: вопросы безопасности ЕС и Украины как части Европы в первую очередь касаются украинцев и европейцев. (подробнее)

5. УЗ ПРИОСТАНОВИЛИ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ. Укртрансбезопасность приостановила действие лицензии Укрзализныци на перевозку пассажиров и опасных грузов, согласно которой с 11 января 2022 года компания должна прекратить железнодорожные перевозки. (подробнее)

6. РОССИЙСКИХ ДЕСАНТНИКОВ ПЕРЕБРАСЫВАЮТ В КАЗАХСТАН. В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, Россия отправила в Казахстан

подразделения Воздушно-десантных войск. (подробнее)

7. АЭРОПОРТЫ ОТМЕНЯЮТ РЕЙСЫ В КАЗАХСТАН. На фоне массовых протестов в Казахстане, в страну отменяют авиарейсы мировые авиакомпании и аэропорты, в том числе украинские. (подробнее)

8. РЕВОЛЮЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ. РОССИЯ ПЕРЕБРОСИЛА ВОЙСКА, ИДЕТ ЗАЧИСТКА. Что происходит в Казахстане, хроника. (подробнее)

Лига.Нет


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