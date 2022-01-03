Внешняя торговля восстанавливается, но и дефицит растет

Дефицит внешней торговли товарами Украины в 2021 году составил 5,06 млрд долларов, что больше на 7,32% против показателя 2020 года. Об этом сообщает Гостаможслужба.

За 2021 год товарооборот Украины составил 141,54 млрд долларов, что на 36,93% больше, чем за 2020 год. В то же время, он превысил показатель допандемийного 2019 года, когда товарооборот составил 110,57 млрд долларов, на 28%.

Дефицит торговли товарами за 2021 год составил 5,06 млрд долларов, увеличившись на 7,32% по сравнению с показателем 2020 года.

За этот 2021 год в Украину импортировали товаров на 73,3 млрд долл. (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года импорт вырос на 19,26 млрд долл. или на 35,64%).

Экспортировали из Украины в 2021 году на 68,24 млрд долл. (рост экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 18,91 млрд долл. или 38,34%).

Страны, из которых больше всего импортировали в Украину в 2021 году:

* Китай — 10,97 млрд долл.;

* Россия — 6,65 млрд долл.;

* ермания — 5,99 млрд долл.

Экспортировали из Украины больше всего в:

* Китай — на 8,01 млрд долл.;

* Польшу — на 5,24 млрд долл.;

* Турцию — на 4,14 млрд долл.

В тройку самых экспортируемых из Украины товаров вошли:

* черные металлы — на 13,96 млрд долл.;

* зерновые — на 12,35 млрд долл.;

* руды — на 7,13 млрд долл.

Больше всего импортировали в Украину такие товары:

* топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки — на 14,94 млрд долл.;

* акторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства и их части — на 7,54 млрд долл.;

* средства наземного транспорта, их части и оборудование — 7,04 млрд долл.

По данным Гостаможслужбы, Украина за 2020 год на фоне пандемии потеряла более 6% внешней торговли. Дефицит внешней торговли товарами и услугами Украины, по данным Госстата, в 2020 году составил 256 млн долл., что в 14,4 раза меньше, чем годом ранее.

На данный же момент в ВТО говорят, что мировая торговля товарами продолжает восстанавливаться после шока пандемии COVID-19. Барометр торговли товарами ВТО (индикатор, предоставляющий в режиме реального времени информацию о траектории торговли товарами), значение которого было обновлено в августе, достиг рекордно высокого уровня. Последнее значение барометра 110,4 является самым высоким за всю историю с момента введения в июле 2016 года и выросло более чем на 20 пунктов в годовом исчислении.

Гостаможслужба



