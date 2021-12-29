США спасают Европу своим сжиженным газом: туда направляется 20 танкеров

США отправили в Европу 20 танкеров с газом. Количество танкеров с природным газом из США, направляющихся в европейские порты, за выходные выросло на треть, сообщает Bloomberg.

"20 танкеров с американским газом направлялись в Европу, за день до Рождества (25 декабря – ред.) их количество составляло 15", — говорится в материале.

По данным агентства, еще 14 судов следовали в том же направлении, но все еще ожидали окончательных распоряжений.

Цены на газ на европейских рынках падали четыре дня подряд из-за ожиданий американских поставок. Тем не менее его стоимость все еще в разы больше, чем год назад.

Напомним

С 17 декабря 2021 года Газпром не стал бронировать суточные мощности польского участка газопровода Ямал-Европа, что вызвало резкий скачок цены на газ в Европе до $1700 за тысячу кубометров.

С 21 декабря польский участок "Ямал-Европа" перевели в реверсный режим, в результате цена на газ в Европе взлетела сначала до $1800 за тысячу кубометров, а потом достигла исторического максимума - $2000 за тысячу кубометров.