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Бизнес / Транспорт

К Новому году "Укрзализныця" назначила новые поезда

22:36, 17 дек 2021
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УЗ назначила шесть дополнительных поездов к новогодним праздникам. Дополнительные рейсы соединят Киев с Херсоном, Одессой, Ужгородом, Харьковом и Львовом, сообщает пресс-служба ведомства.

На зимние праздники Укрзализныця назначила шесть дополнительных поездов.

Внедряются такие рейсы:

№266/265 Киев – Херсон, отправление из Киева и Херсона 31 декабря;
№222/221 Херсон – Киев, отправление из Киева и Херсона 31 декабря;
№123/124 Киев – Одесса, отправление из Киева 31 декабря, из Одессы – 1 января.
№239/240 Киев – Ужгород, отправление из Киева с 24 декабря по 8 января через день в 19:25 и прибытие в Ужгород в 12:09. В обратном направлении из Ужгорода поезд будет отправляться в 22:26 и прибывать в Киев в 14:45.
№170/253 Киев – Харьков, отправление из Киева 31 декабря в 13:50 и прибытие в Харьков в 22:20. В обратном направлении поезд будет отправляться 31 декабря в 23:29, в Киев будет прибывать в 8:28.
№173/192 Киев – Львов, отправление из Киева 31 декабря в 6:57, во Львов прибывает в 16:58. Со Львова отправление 31 декабря в 23:19 и прибытие в Киев в 6:26.
Напомним, что ранее Укрзализныця обновила станцию возле курорта Буковель. До конца года Укрзализныця запустит Буковельский экспресс, который будет курсировать по маршруту Львов - Татаров-Буковель - Ворохта.

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