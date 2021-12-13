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Первый украинский пятисекционный трамвай был презентован во Львове

23:00, 13 дек 2021
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Первый украинский пятисекционный трамвай был презентован во Львове

Во Львове презентовали первый изготовленный компанией «Электрон» низкопольный трамвай стоимостью 1,9 млн долларов. В общей сложности город за кредит от Европейского инвестиционного банка закупит 10 таких вагонов. Об этом во время презентации трамвая сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

«Мы получили сегодня уникальный пятисекционный трамвай, он очень будет подходить на те маршруты, где есть большой пассажиропоток, поскольку может сразу перевозить 250 человек. До конца года мы планируем получить еще два таких, а затем еще семь. У нас контракт на 10 таких больших трамваев. Стоимость одного пятисекционного трамвая 1,9 млн долларов», – отметил Садовый.

По словам главы правления ЧАО «Концерн-Электрон» Юрия Бубеса, это единственный изготовленный в Украине такой трамвай. Это пятисекционный однопространственный комфортный вагон с системой кондиционирования салона и кабины водителя с пониженным уровнем вибрации и шума, технический уровень которого отвечает современным европейским требованиям к городскому электротранспорту. Широкая дверь и низкий уровень пола вагона позволяют ускорить скорость посадки-высадки пассажиров, особенно удобны для пассажиров с детьми и лиц с ограниченной способностью передвижения.
Общая пассажировместимость трамвая – 265 человек. Особенностями трамвая «Электрон» является рациональное расположение приборов и органов управления с учетом требований безопасности, встроенная система диагностики оперативного контроля работы всех узлов и систем вагона, примененные выполненные на современной элементной базе асинхронные тяговые электродвигатели, отличающиеся надежностью в эксплуатации, меньшими массогабаритными показателями энергетическими и динамическими характеристиками. Пол вагона в зоне двери салона оборудован системой подогрева, исключающей обмерзание и намерзание снега в зимний период. Специальное покрытие окон сохраняет тепло в холодное время года и отражает ультрафиолетовые лучи солнца в жару. Трамвай оснащен внешними и внутренними видеокамерами панорамного обзора.
Все комплектующие сделаны и локализованы на 12 предприятиях компании «Электрон».
«Мы отвечаем всем стандартам Европы на сегодняшний день, но законодательство Европы защищает своих производителей, и мы не можем туда поставлять продукцию. Поэтому в ближайшие годы планируем полностью обновить общественный транспорт в Украине и, конечно, во Львове. Есть мечта, чтобы за следующие два года мы совершили не менее 100 трамваев для города и еще в планах 250 электробусов. Первый выедет уже через два месяца на обкатку», – добавил Бубес.
Как сообщалось, благодаря участию Львова в проекте «Городской общественный транспорт Украины» город получил 12 млн евро на закупку десяти пятисекционных низкопольных трамваев по кредиту от ЕИБ.
Источник: Укринформ

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