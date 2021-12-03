За крупные покупки придется отвечать: вводятся непрямые методы налогового контроля

В Украине уже с сентября 2022 года начнут более жестко следить за доходами граждан. В частности, введут непрямые методы налогового контроля, которые помогут выявить, кто из украинцев живет не по средствам.

Что такое непрямые методы налогового контроля?

Непрямые методы налогового контроля – это некий комплекс мер, который должен помочь налоговикам найти тех, кто тратит больше, чем официально зарабатывает, и обязать их все-таки заплатить налог.

Представим ситуацию, что вы трудоустроены неофициально (в Украине или за границей). За годы работы вам удалось накопить некую сумму и захотелось приобрести автомобиль. Сейчас вы можете сделать это без особых проблем, но вот с сентября следующего года на вашу покупку обязательно обратит внимание налоговая и спросит: "Откуда взяли деньги?" И если не сможете объяснить, то вас обяжут заплатить с покупки дополнительный налог.

По официальным данным, сейчас законопроект о непрямых методах налогового контроля только разрабатывается Кабинетом министров. Поэтому пока неизвестно, какими будут налоговые ставки в зависимости от разных ситуаций. Также еще не совсем ясно, как будут отслеживать информацию о расходах граждан. Пока о будущей системе можно лишь догадываться.

"Скорее всего, будет введен ценовой ценз, при котором в случае покупки свыше какой-то суммы продавец будет обязан взять мои данные, как покупателя, и передать в налоговую", – предполагает старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин.

"По некоторым данным, в недрах налоговой даже рассматривается идея обязать украинцев при крупных покупках предоставлять продавцу копию идентификационного кода, а тот должен будет сообщить эти данные в фискальные органы", – рассказывает президент Украинской организации защиты потребительских услуг Олег Титамир.

Под непрямой налоговый контроль не будут попадать задекларированные, а также приобретенные ранее мелкие активы:

- 400 тысяч грн;

- жилая недвижимость площадью до 120 кв. м;

- один автомобиль.

Как система работает в мире?

Непрямые методы налогового контроля – довольно распространенная мировая практика. Ее цель – борьба с отмыванием денег, махинациями и налоговыми преступлениями. Как рассказывает кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский, эта система работает в США, Германии, Франции, Великобритании и других странах.

"Там граждане должны документально подтверждать доходы и крупные расходы. В случае несовпадения или отсутствия документов, налоговая имеет право самостоятельно рассчитать сумму налога и требовать его уплаты. Работают налоговые агенты, которые собирают информацию о налогоплательщике у соседей, знакомых, родственников, коллег по работе и так далее", – говорит Хмелевский.

Однако эксперт отмечает, что такие методы не всегда эффективны, ведь создают конфликты налогоплательщиков и налоговой, приводят к длительным и затратным судебным процессам.

В то же время Черкашин отмечает, что непрямой налоговый контроль хорошо зарекомендовал себя в развитых демократиях. А вот успешных практик внедрения такой идеи в развивающихся странах он не нашел.

Была ли подобная практика в Украине?

В нашей стране методы непрямого налогового контроля пытались внедрять еще с конца 90-х годов. Сейчас они действуют относительно предприятий.

В 2009-м уже создавался профильный законопроект, который касался одновременно нулевого декларирования и непрямых методов налогового контроля для физлиц. Одним из его авторов выступал Вячеслав Черкашин. Тогда общий законопроект не прошел парламент, потому, по мнению эксперта, его и решили сейчас разделить на два.

Но Черкашин также отмечает, что поменялись и сами принципы идеи. Если его законопроект был направлен на то, чтобы бороться с самой системой незаконного обогащения, то здесь авторы документа больше хотят пополнить бюджет.

"Одно дело, если бы механизм работал для борьбы с отмыванием денег. Например, увидели мы, что политик купил любовнице квартиру в Киеве, и начинается расследование. Но все это заточено под налоги. Значит у механизма другие задачи и последствия", – говорит Черкашин.

Есть ли риски?

Безусловно, украинскую экономику необходимо выводить из тени. Нулевое декларирование и непрямые методы налогового контроля в идеале должны на это повлиять. Но многое зависит и от реализации таких идей.

"Большой вопрос, каким образом налоговики будут доказывать, что некие активы приобретены за доходы, с которых не уплачены налоги, – говорит директор Департамента налогов и права Baker Tilly Ukraine Татьяна Стретович. – Ведь напомним, что персонификация доходов появилась в Украине относительно недавно. Кроме того, никто не отменял доходы, не подлежащие налогообложению, а также сроки исковой давности относительно нарушений в сфере налогового законодательства. Также физические лица не обязаны вести "бухгалтерию", чтобы через 20 лет доказывать, что они ничего не нарушали".

В свою очередь Хмелевский отмечает, что сейчас в налоговой базе есть достаточно много ошибок, которые в случае внедрения непрямых методов налогового контроля принесут немало проблем.

"Далеко не всегда предприятия предоставляют верную информацию о полученной зарплате и других выплатах их работниками в налоговую. Уже сейчас в базе налоговых доходов обнаружено немало ошибок. Однако решать проблемы из-за этих ошибок придется именно работникам", – говорит Хмелевский.

Без выхода из тени и декларирования доходов экономическая система Украины не сможет должным образом развиваться. Но стоит также помнить, что непрямые методы налогового контроля несут в себе немало коррупционных рисков. Потому важно, чтобы будущий законопроект устанавливал максимально прозрачные правила игры, чтобы ни у какой из сторон не было широких возможностей для злоупотреблений.

Источник: Оbozrevatel



