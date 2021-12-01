Нацбанк негативно оценивает бизнес-перспективы вопреки "победам" Зеленского

Индекс ожиданий деловой активности впервые с апреля опустился ниже нейтрального уровня до 49,8 пункта. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Рост цен на энергоносители, дефицит сырьевых товаров, увеличение производственных затрат и рост заболеваемости COVID-19 в Украине и мире ухудшили оценки предприятий большинства секторов экономики, объясняют в Нацбанке.

Предприятия сферы услуг наиболее резко отреагировали на усиление карантинных ограничений: секторный индекс в ноябре стал ниже равновесного уровня и составил 48,8 (в октябре – 51,3). Респонденты не ждут роста объемов предоставленных услуг и новых заказов.

Предприятия торговли также не ожидают изменений в результатах деятельности: секторный индекс в ноябре составил 50 по сравнению с 52,2 в октябре. Респонденты сохранили положительные ожидания по объему товарооборота и закупки товаров для продажи. Но, почти треть предприятий торговли настроена на снижение торговой маржи.

Ожидания предприятий строительства второй месяц подряд находятся практически на нейтральном уровне: в ноябре секторный индекс составил 50,4 (в октябре – 50,2). Респонденты несколько улучшили оценки объемов выполненных строительных работ и новых заказов, а также закупки услуг подрядчиков.

Предприятия промышленности несколько ослабили, но сохранили оптимистичные оценки перспективы своего развития: секторный индекс составил 50,7 (в октябре – 51,1). Респонденты незначительно улучшили ожидания объема произведенной продукции, но снизили ожидания относительно объема новых заказов, включая экспортные.

Предприятия всех секторов экономики прогнозируют дальнейший рост цен на собственную продукцию/услуги на фоне удорожания сырья, материалов и товаров поставщиков.

Общие оценки занятости ухудшились: предприятия всех секторов не ожидают увеличения численности работников.

По итогам марта 2021 года индекс ожиданий деловой активности впервые с февраля 2020 года превысил нейтральный уровень и составил 51,4 пункта. В апреле индекс вновь опустился ниже нейтрального уровня до 46,9 пункта из-за карантинных ограничений. В мае индекс второй раз за 2021 год превысил нейтральный уровень, составив 50,5 пункта. В июне индекс достиг пиковой точки с 2019 года в 51,6 пункта. В июле снизился до 50,8 пункта. В августе вернулся на докоронакризисный уровень.

Источник: Лига.Нет



