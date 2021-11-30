Мы будем есть дорогой хлеб из третьесортной муки – в чем причина

В Украине ожидается подорожание хлеба на 20%. Одной из главных причин этого является подорожание газа – из-за этого пекарни оказались на грани выживания.

При этом сами пекари предупреждают: для того, чтобы остаться на плаву, им придется использовать менее качественную муку. А это, соответственно, приведет к снижению качества самого хлеба.

Уже сейчас производители вынуждены брать кредиты для выплат зарплат, сообщает "Сегодня". Поэтому иного выхода из ситуации, кроме как повышения цены на свою с продукцию с одновременным снижением ее качества они не видят. И это при том, что с начала 2021 года цена на хлеб в Украине и так выросла на 5-6 грн.

По самым оптимистическим прогнозам, цена на хлебо-булочные изделия в Украине вырастет на 10% уже до конца этого года. Таким образом, в конце 2021 года ожидаемая цена составит:

* батон Румянец нарезка – 23,64 грн (по состоянию на 15 ноября, по * информации издания "Минфин", он стоит 21,49 грн);

* батон Киевский нарезка – 23,82 грн (сейчас 21,66 грн);

* хлеб пшеничный – 27,17 грн (сейчас 24,7 грн);

* хлеб пшеничный Царь Хлеб нарезка – 25,52 грн (сейчас 23,2 грн);

* хлеб ржаной Украинский Столичный – 34,6 грн (сейчас 31,45 грн);

* хлеб ржаной Riga Бородиновский – 29,35 грн (сейчас 26,68 грн).

Источник: Оbozrevatel