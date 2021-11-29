Если завтра переворот: эхо уникальной президентской пресс-конференции

Очередную пресс-конференцию Зеленского будут обсуждать еще долго. Потому что она куда более скандальная, чем предыдущая. И опасная. В этот раз, отмечая "экватор" своей каденции, Зеленский поверг в шок всех наших международных друзей и партнеров обвинением Ахметова в подготовке госпереворота на фоне стотысячной армии РФ, стоящей на границе.

В последние дни тревожной осени 2021 года практически все СМИ заняты обсуждением итогов пресс-конференции, которую Президент Украины Зеленский дал журналистам страны.

Обсуждается странный формат - избранные журналисты были разделены на группы, каждой из которых президент уделил по часу. Ранее никто не общался со СМИ таким образом: как правило, все желающие аккредитовались и присутствовали в зале (который выбирался в зависимости от количества желающих), не все могли задать вопрос, но шанс был у всех. В "новом" формате 30 избранных (разделенных на пять групп) тоже не успели спросить обо всем, о чем хотели, потому что Зеленский не умеет отвечать коротко и по делу.

Обсуждается стиль общения с журналистами: президент был излишне возбужден, раздражен, напорист и агрессивен. Его речь, как всегда, была несвязной, а местами даже нелогичной. Его ответы на заданные вопросы не проясняли ситуацию в стране, а порождали новые проблемы. Он не столько отвечал на вопросы, сколько обвинял журналистов в том, что они не о том говорят, действуют по указке олигархов, мешают ему работать, расследуя каждый его чих. Вместо формата "вопрос-ответ" - перебранки и скандалы.

Обсуждают возможность обострения конфликта со стороны России: разведки ведущих стран мира предупреждают о высокой степени опасности, на что Зеленский ответил - не стоит эту опасность преувеличивать!

Обсуждают конфликт с главредом "Цензор.Нет" Юрием Бутусовым. Зеленский обвинил его в неправомерности публикаций о событиях, которые составляют государственную тайну и в других правонарушениях. Бутусов пообещал подать на президента иск в суд, а после скандала на -, опубликовал у себя в Фейсбук какое-то давнее видео со стрельбой из гаубицы (для чего - не вполне понятно). ГБР начало уголовное производство по факту публикации Бутусовым видео с выстрелами из гаубицы. Бутусов заявил, что это - месть и наступление на свободу слова. Ярош посоветовал президенту не будить лихо, потому что преследование журналистов-государственников чревато Майданами. Не переворотом, уточнил советник главнокомандующего, а Майданом. Арестович сообщил, что из Бутусова собираются сделать сакральную жертву: убить (очень скоро, на днях!), чтобы начать беспорядки в стране, что может открыть возможность для России начать вторжение.

В Верховной Раде Ирина Геращенко спросила, где аресты и посадки, если все уже известно о предстоящем перевороте 1-2 декабря, о чем сообщил Зеленский во время пресс-конференции. Этот же вопрос озаботил наших партнеров в ЕС, США и НАТО. Все в недоумении. Ахметов назвал все, сказанное по этому поводу президентом, инсинуациями и пригрозил судом за клевету. В политических кулуарах ходит история о том, что Зеленский сказал Ахметову - я же президент!, на что Ахметов ответил - а я же Ахметов! Зеленский сообщил, что его не волнует, что олигарх контролирует 20% ВВП страны, хоть 30, сказал он, главное - не манипулировать депутатами! Аналитики в ответ на это напомнили, что Зеленский и богат, и влияет на СМИ и - весьма интенсивно манипулирует депутатами своей политсилы. И спросили: он не видит ли, что сам вполне подпадает под определение олигарха в соответствии с принятым по его инициативе законом?

Ирина Геращенко потребовала от президента также: извиниться перед ромами за ксенофобскую фразу о том, что цыган с медведями он не приглашал; создать парламентские комиссии и разобраться все же с кротами в Офисе Президента и с практикой использовать государственные геликоптеры в качестве такси для банкетов; не надеяться, что президент сможет с помощью "своего" суда перенести парламентские выборы на год; потребовала закрытой встречи с президентом и с главами парламентских фракций, чтобы выяснить, наконец, кто же прав по поводу планов России - партнеры по НАТО, СБУ или он сам и чего ждать на самом деле.

И все эти нескончаемые обсуждения как в ВР, так и на всех политических ток-шоу проходят под "соусом" энергетического кризиса, нехватки денег на субсидии и на пенсии, роста госдолга на $600 млн, подорожания хлеба и роста коммунальных тарифов.

И возникает закономерный риторический вопрос: если анонсированный переворот (не дай Бог!) все же послезавтра произойдет, кого можно будет назвать его вдохновителем, сценаристом и режиссером?

Ирина Шевченко для InfoKava по материалам СМИ