Тревожные новости из Китая: коллапс девелоперов Поднебесной может обвалить экономику мира

Тучи сгущаются: ближайший глобальный кризис может с большой вероятностью начаться с Китая. Об этом пишет директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин в «Facebook».

Вот перечень последних тревожных новостей:

1. Коллапс девелоперского сектора в Китае продолжается. Объём продаж жилья в сентябре упал на 16,9% в стоимостном выражении по сравнению с «ковидным» сентябрем 2020 года. Падение продолжилось на фоне августовского сокращения продаж на 19,7%.

2. Один из крупнейших китайских девелоперов Shimao Group сообщил инвесторам, что продажи в этом году будут на 12% ниже целевого показателя в связи с ужесточением условий кредитования в стране, и что может рассматриваться возможность продажи активов.

3. Столкнувшийся с долговыми проблемами китайский застройщик China Evergrande Group в последнюю минуту избежал дефолта в третий раз за последний месяц. Суммарные долги компании более $300 млрд (два ВВП Украины).

4. Еще одна китайская строительная компания не смогла вовремя рассчитаться с долгами. Базирующаяся в Шэньчжэне компания Kaisa заявила в четверг, что столкнулась с беспрецедентным давлением ликвидности из-за сложного рынка недвижимости и понижения рейтингов. Инвесторам не выплачен купон по облигациям в размере $59 млн.

5. Bloomberg насчитал $1,65 трлн долларов обязательств топ-10 девелоперов Китая. Естественно, перекредитовывать их государство либо не будет, либо в минимальном масштабе.

6. Китайская инвестиционная группа Baoneng, долг которой оценивается в $31 млрд, приступила к распродаже активов, в том числе офисного здания.

7. Рост ВВП Китая составил 4,9% в третьем квартале, сократившись с 7.9% во втором квартале. Показатель является самым низким с третьего квартала 2020 года.

8. В Китае продолжается резкий рост производственной инфляции — отпускные цены в промышленности в октябре увеличились на 13,5% по сравнению с октябрем 2020 года. В сентябре рост инфляции составил 10,7%, в августе — 9,5%. Показатели инфляции побили 26-летний рекорд.

9. Согласно данным Fitch Ratings, в первом полугодии этого года общее количество корпоративных облигаций Китая, не исполнившихся обязательств, составило 62,59 млрд юаней ($9,68 млрд) — это самый высокий показатель за первое полугодие с 2014 года.

10. По данным Fitch, за весь 2020 год дефолты по облигациям составили 146,77 млрд юаней ($23 млрд), что является огромным скачком по сравнению с шестилетней давностью 2014 года.

11. Уровень государственного долга Китая вырос почти в четыре раза по сравнению с ВВП.

12. Министерство торговли Китая выпустило уведомление, в котором местным властям было рекомендовано поощрять семьи запасаться продуктами питания и другими предметами первой необходимости, поскольку плохая погода, нехватка энергии и ограничения, связанные с COVID-19, угрожают нарушением поставок. Внезапное предупреждение вызвало панику среди населения и бешеные спекуляции в Интернете.

13. Инициатива Си Цзиньпина по введению налога на недвижимость вызвала резкое сопротивление в высшем руководстве страны, по данным WSJ. Введение налога может спровоцировать комплекс негативных последствий в экономике Китая, а также социальное недовольство, так как до 80% активов домохозяйств находятся в недвижимости. Налог и охлаждение девелоперского сектора повлияют на продажи земли местными правительствами, которые собирали на этом до $1 трлн ежегодно.

14. Стресс на рынке недвижимости Китая, обусловленный кризисом Evergrande, может распространиться на финансовую систему страны и перекинуться на США, — согласно полугодовому отчету о финансовой стабильности совета управляющих ФРС.

15. Крупнейшие мировые авиакомпании перемещают свои маршруты с Азии на трансатлантическое направление из-за неопределенности и медлительности в отношении открытия границ и ухода от политики нулевой терпимости к коронавирусу этих стран, среди которых в первую очередь материковый Китай и Гонконг, а также Сингапур. Представители авиакомпаний заявили, что до 2023 года серьезных изменений в вопросах открытия азиатских стран не ожидают.

16. Шведский производитель мебели и товаров для дома IKEA ожидает нехватку товаров в своих магазинах до августа 2022 года из-за кризиса поставок, вызванного трудностями при транспортировке продукции из Китая, где расположены многие предприятия компании.

17. В сентябре стоимость продажи земли в Китае упала на 11,15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 570,3 млрд юаней ($89 млрд). В августе продажи упали на 17,5%.

18. Китай предстоящей зимой будет с трудом поддерживать приемлемый энергетический баланс, а «в отдельных случаях» испытывать нехватку электричества. Об этом сообщила государственная электросетевая корпорация КНР.

19. Белый дом заявил, что США и Китай не намерены возобновлять работу закрытых генконсульств.

20. Китай готовится к войне «на истощение» Тайваня — отчет оборонного ведомства Тайваня. В отчете, который ведомство выпускает каждые два года, заявляется, что Китай начал борьбу в так называемой «серой зоне», сославшись на 554 «вторжения» китайских военных самолетов в его юго-западную зону опознавания ПВО на театре военных действий в период с сентября прошлого года по конец августа. Военные аналитики сообщают, что эта тактика направлена на подчинение Тайваня путем истощения.

21. Китай может предпринять операцию по возвращению Тайваня в период после Олимпиады в Пекине в феврале 2022 года и до выборов нового президента США в 2024 году.

22. США готовы прийти на защиту Тайваня в случае возможной военной агрессии со стороны Китая. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе общения с избирателями на телеканале CNN.

23. Американская корпорация Intel получила от властей США отказ на предложение расширить свое производство в Китае, чтобы преодолеть дефицит микросхем, по данным агентства Bloomberg.

25. Треть из состава совета директоров крупнейшего производителя полупроводников Китая SMIC одновременно покинула свои позиции из-за санкций США в отношении компании.

26. Китай пририсовал к себе на карте половину острова Большой Уссурийский (РФ), он же «остров Черного медведя» Хэйсяцзы-Дао, к своим владениям, воткнув чуть ли не нож в спину российско-китайской дружбе.

27. Китайские заправки начали нормировать продажу дизельного топлива из-за возросшего спроса в стране на фоне энергокризиса, что может оказать влияние на движение грузового автотранспорта и на цепочки поставок в экономике.

28. Китай и Индия названы в докладе ЦРУ основными претендентами на развязывание глобального конфликта не позднее 2040 года, вызванного изменениями климата. У Китая, конечно, имеется, высокий запас прочности и централизованная эффективная власть, но тучи уже сгущаются и любое неловкое движение может привести к эффекту домино. Не только в Китае, но и для всей мировой экономики.















