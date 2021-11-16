Пятилетний контракт с НАТО и Евросоюзом подписал "Антонов"

ГП "Антонов" в рамках программы "Международное решение стратегических воздушных перевозок" (STRAIS) подписало контракт, в соответствии с которым предоставляет странам НАТО и ЕС право использовать свои самолеты. Об этом рассказал начальник коммерческого отдела АТП ГП «Антонов» Андрей Благовестный во время пресс-конференции в Укринформе.

"По этому контракту на пять лет ГП "Антонов" должно предоставлять два самолета Ан-124-100 на постоянной основе. Они должны быть в режиме stand-by в аэропорту Лейпциг (Германия). По дополнительному вызову ГП "Антонов" должно предоставить еще три самолета", - сказал Благовестный.

Он добавил, что кроме этого, по программе SALIS для нужд стран НАТО и ЕС могут использоваться самолеты "Мрия", "Антей" и самолеты Ан-26, Ан-74.

По словам Благовестного, участниками SALIS являются девять государств: Бельгия, Польша, Словакия, Словения, Чешская Республика, Германия, Норвегия, Венгрия и Франция.

Директор компании Antonov Logistics SALIS Андрей Чернявский рассказал, что, по условиям контракта, самолеты должны быть размещены на территории одной из стран-участниц. Он пояснил, что размещение самолетов в Лейпциге значительно упрощает перевозочную процедуру и позволяет обеспечить их оперативность.

Чернявский отмечает, что в Лейпциге создана вся необходимая техническая база, там работают специалисты ГП "Антонов", что позволяет обсуждать самолеты на месте.

Предыдущий контракт по программе SALIS был подписан в 2019 году на три года. Она завершается 31 декабря 2021 года. Новый контракт был подписан в сентябре 2021г.