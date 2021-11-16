"Поддержать"
Тренды:
Новости
Украина впервые в истории принимает международный турнир по хоккею на роликах
На встречу министров иностранных дел НАТО в Риге пригласили Украину
СБУ блокировала группе "антивакцинаторов" попытку захватить власть в стране
Германия решила, что Украина должна участвовать в сертификации Nord Stream-2
Тревожные новости из Китая: коллапс девелоперов Поднебесной может обвалить экономику мира
Если получите тысячу от Зеленского, точно пойдете в музей?
Пятилетний контракт с НАТО и Евросоюзом подписал "Антонов"
Отключения электроэнергии не будет: будет 7 кораблей «панамакс» с углем, заверил Зеленский
Яму роют себе сами: СБУ и Нацполиция разоблачили крупные сети COVID-аферистов
Употребление кофе и чая снижает риск опасных болезней
Юлия Гребеножко выиграла чемпионат мира по самбо в Ташкенте
Эволюция бронежилета: как новые технологии облегчают жизнь военным
Новые возможности для украинского бизнеса: инвестиционный план Восточного партнерства
Привет антиваксам: невакцинированных детей косит полиомиелит
Кулеба про стратегию России против Европы: запугивание Украины, месть Польше и газовый шантаж
Все новости
Бизнес

Пятилетний контракт с НАТО и Евросоюзом подписал "Антонов"

19:00, 16 ноя 2021
92

Пятилетний контракт с НАТО и Евросоюзом подписал "Антонов"

ГП "Антонов" в рамках программы "Международное решение стратегических воздушных перевозок" (STRAIS) подписало контракт, в соответствии с которым предоставляет странам НАТО и ЕС право использовать свои самолеты. Об этом рассказал начальник коммерческого отдела АТП ГП «Антонов» Андрей Благовестный во время пресс-конференции в Укринформе.

"По этому контракту на пять лет ГП "Антонов" должно предоставлять два самолета Ан-124-100 на постоянной основе. Они должны быть в режиме stand-by в аэропорту Лейпциг (Германия). По дополнительному вызову ГП "Антонов" должно предоставить еще три самолета", - сказал Благовестный.
Он добавил, что кроме этого, по программе SALIS для нужд стран НАТО и ЕС могут использоваться самолеты "Мрия", "Антей" и самолеты Ан-26, Ан-74.
По словам Благовестного, участниками SALIS являются девять государств: Бельгия, Польша, Словакия, Словения, Чешская Республика, Германия, Норвегия, Венгрия и Франция.
Директор компании Antonov Logistics SALIS Андрей Чернявский рассказал, что, по условиям контракта, самолеты должны быть размещены на территории одной из стран-участниц. Он пояснил, что размещение самолетов в Лейпциге значительно упрощает перевозочную процедуру и позволяет обеспечить их оперативность.
Чернявский отмечает, что в Лейпциге создана вся необходимая техническая база, там работают специалисты ГП "Антонов", что позволяет обсуждать самолеты на месте.
Предыдущий контракт по программе SALIS был подписан в 2019 году на три года. Она завершается 31 декабря 2021 года. Новый контракт был подписан в сентябре 2021г.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Украинские домохозяйства массово устанавливают солнечные панели
Украинские домохозяйства массово устанавливают солнечные панели
Новый пакт между Великобританией, США и Австралией ради власти в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Новый пакт между Великобританией, США и Австралией ради власти в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Человечество "подошло вплотную к ядерному уничтожению", считает Генсек ООН
Человечество "подошло вплотную к ядерному уничтожению", считает Генсек ООН
Европейский аудитор заявил о чудовищной коррупции в Украине, МИД ответил, что у нас прогресс
Европейский аудитор заявил о чудовищной коррупции в Украине, МИД ответил, что у нас прогресс
Мультимедиа
Смотреть еще
Технологии / Война / Фото
15-11-2021, 21:30
Эволюция бронежилета: как новые технологии облегчают жизнь военным
Эволюция бронежилета: как новые технологии облегчают жизнь военным
Девятый альбом ABBA выпустила после 40-летнего перерыва
Девятый альбом ABBA выпустила после 40-летнего перерыва
Пара бомбардировщиков США может потопить весь Черноморский флот РФ: зрелищное видео
Пара бомбардировщиков США может потопить весь Черноморский флот РФ: зрелищное видео
Самое важное на сегодня: газ, электроэнергия, олигархи, антиваксеры и бюджет-2022
Самое важное на сегодня: газ, электроэнергия, олигархи, антиваксеры и бюджет-2022
Из жизни продвинутых роботов: зажигательные танцы и увольнения из полиции
Из жизни продвинутых роботов: зажигательные танцы и увольнения из полиции
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще