Сапиенсы - приготовьтесь: мы вымрем, как динозавры, которые все вокруг себя сожрали

Если вы все еще верите, что кризис, который накрыл планету сейчас, дело временное и все как-то устаканится, вас ожидает глобальное разочарование. Потому что это все - надолго. А скорее всего - навсегда.

Динозавры, если бы они умели думать, тоже не поверили бы, что их ожидает полное вымирание или обмельчание. И никакая там комета, скорее всего, не падала. Просто эти монстры все вокруг себя сожрали, вытоптали и загадили. А потом вдруг взвыли: а еда где? А водичка чистая? А лужайки, чтобы резвиться? А нигде. Закончились.

У нас тоже практически все заканчивается.

Потому что мы тоже - просто монстры, которые едят, пьют и гадят, не задумываясь о последствиях.

Заканчивается рыба в океанах - мы вылавливаем больше, чем может воспроизвестись естественным путем.

Заканчивается питьевая вода - мы ее не только выпиваем, не только поливаем поля с нашей едой, но и бесконтрольно тратим воду на производство массы в общем-то не очень нужных нам вещей. Потому что не нужно нам столько платьев, соковыжималок, машин и игрушек, сколько их предлагает нам реклама.

Заканчивается дармовая электроэнергия - не хватает воды для ГЭС (кто бы мог подумать!), не хватает ветра для ветряков (надо же!), не хватает угля для ТЭС (возмутительно!), а атомные станции строить как-то стремно, потому что они взрываются.

Заканчиваются черноземы - их выветривают бури во время засух. А еще мы используем их без мысли о будущем. Ну, кто назовет умными хозяйственников, которые разводят только подсолнечник и кукурузу в ущерб всем другим необходимым культурам, истощая ценнейшие поля?

Заканчивается, так сказать, "долговая веревочка", потому что успешные умники и умницы (и отдельные личности, и целые страны) набрались долгов, как уличная кошка блох. И теперь эти долги грозят обрушиться на нас всех лавиной и свалить хрупкую пирамиду глобальной экономики (которая стоит вверх основанием, на микроскопическом пятачке условной вершины и качается под ураганами нашей глупости). Веревочка вилась-вилась и преобразовалась в долговую петлю. Денег стало больше, чем товаров, а есть их нельзя, не усваиваются к сожалению купюры человеческим организмом.

Заканчивается белая раса. Просто вымирает. Стареет, тяжелеет на подъем, впадает в размышлизмы о границах прав и свобод. А в это время их места занимают молодые, безграмотные, агрессивные и безбашенно-пробивные азиаты и африканцы. Потому что у них там, в их пустынях и в их горах тоже все заканчивается. Людей там все больше, а еды - все меньше.

Ну, и, понятное дело, заканчивается дармовой газ. Обратите внимание: не газ вообще, а именно дармовой. Дешевый. Легкий. Газа вообще на планете пока еще хватает (по некоторым оценкам его хватит еще примерно лет на 50), но он как-то неправильно распределен. Надо же так случиться, что четверть всех мировых запасов находится на огромной территории страны, у которой, мягко говоря, особый характер. Эта страна чувствует себя мировым лидером во всех смыслах и хочет конвертировать свой газ в еще более значительное влияние на мировое сообщество. А точнее, на те страны, которые считают себя развитыми и уже лет двести диктуют миру свои правила. Конечно, может, оно и правильно, что одни лидеры уходят (закончилось их время), а на смену им приходят другие. Но как-то уж слишком эти "новые" лидеры вооружены и как-то слишком рьяно бряцают своими ядерными дубинками, угрожая разными проблемами, если к ним "не прислушаются". И требуют устами своих "генералов" от СМИ - ползти к ним на коленях и униженно просить поддать газку! Не верите? Тогда посмотрите 20 секунд из блога Романа Цимбалюка, где он предлагает нам самим послушать "публициста" Соловьева: (10:58 - 11:16)

Сразу понятно, что у Соловьева (вернее, у его хозяев), терпение уже лопнуло (думаю, они уже с большим трудом терпят "неуважение" со стороны соседей!). Закончилось у них терпение. Как и все ресурсы нашей планеты.

Именно поэтому, потому что все закончилось, даже терпение Соловьева, и разразился глобальный кризис.

В общем, заканчивается все. Не заканчиваемся только мы - сапиенсы.

Не заканчиваются наши аппетиты. Мы хотим больше есть, больше пить и больше развлекаться. Потому что только те, кто имеет всего этого больше, чем нужно, считаются успешными. А успешными хотят быть все.

Не заканчивается наша вопиющая жадность.

Нам хочется иметь все сразу и прямо сейчас. Потому что у нас перед глазами пример богатого, сытого и ухоженного англосаксонского мира, отягощенного тысячами приятных бытовых мелочей.

Однако нынешний глобальный кризис и англосаксов поставил на место, лишив газа, электроэнергии и даже продуктов питания, которые, в принципе, есть, но как их доставить к капризному потребителю без энергоносителей и без людей? Потому что людей-то на планете в избытке, но в Европе рабочих маловато, все в бюргеры подались и привыкли, что их обслуживают те, кто не так богат: пришлые славяне и азиаты. У англосаксов закончилась здоровая активность и умение противостоять вызовам времени. У них (да и у нас с вами тоже!) закончилось даже желание размножаться!

Зато весьма успешно размножаются жители Азии и Африки: они успевают и за себя, и за европейцев.

Страшно говорить, что нас (их?) слишком много и большая часть проблем лежит именно в области демографии.

Страшно говорить, что войны, эпидемии и болезни типа рака предприняты планетой, чтобы как-то стабилизировать численность сапиенсов.

Страшно говорить, что мы не поддаемся, что никакие как бы естественные процессы не могут уменьшить наше поголовье, мы легко адаптируемся, вакцинируемся, изобретаем новые виды питания, учимся лечить болезни...

Что остается Природе? Только нечто радикальное, например - глобальное изменение климата, что легко может убить нас всех.

В общем - причины кризиса в нашей жадности и тупости. При чем тупость демонстрируют не только "простые" люди, но и "элита", которая оказалась неспособной управлять восьмимиллиардной массой агрессивных, закомплексованных, обуреваемых самыми разными желаниями особей.

Кто оказывается у власти? Сотрудники КГБ, выросшие в подворотнях. Актеры, не имеющие популярности. Генералы, воспитанные в казармах. Зэки, "посаженные" за то, что снимали шапки с прохожих. Бывшие девочки-комсомолки. И, как апофеоз - клоуны. И обижаться не на кого. Мы выбираем их сами. А они просто неспособны управлять нами так, чтобы всем было хорошо.

Поэтому - не ждите, что кризис закончится. И помните, что хуже может быть всегда.

Хотя... Возможно, и есть выход. Возможно, именно вы знаете, что нужно делать. Вот и поделитесь в комментариях. Ведь истина, как известно, рождается в споре и в разговоре. В конструктивном разговоре. Если мы с вами еще к нему способны.

Ирина Шевченко, ІnfoKava