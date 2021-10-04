"Российский поток" как закономерный итог двухлетней диктатуры Зе и его "слуг"

Увидела в сети выражение "белорусизация Украины" и подумала, что всё закономерно. Зе с самого начала был "котом в мешке" для всех. Даже для тех, кто восторженно голосовал за него. Никто ничего не знал: что у него в голове, чего он хочет, что умеет, кого возьмет в советники, в какую сторону направит наш многострадальный государственный титаник. Никто ничего не знал, но все надеялись. Каждый на свое. И надежды эти были часто совершенно взаимоисключающими. Тревогу били только порохоботы. Но кто их слушал? И кто слушает сейчас? Тотальная, какая-то сюрреалистичная даже ненависть к Порошенко, вскормленная российской пропагандой, и два года назад, и сейчас застит людям глаза.

Но открывать их - глаза! - придется. Придется, потому что с нашей страной происходят катастрофические вещи.

Провалено все: реформы, экономика, внутренняя и - самое ужасное - внешняя политика.

Зеленский с умным видом подписывает свои преступные указы и законы, принятые по его инициативе его моносбродом в Раде, но ситуация только ухудшается.

Все "зашквары" или "факапы", как теперь модно говорить, даже перечислить трудно. Однако то, что происходит в последние месяцы - настоящая катастрофа. Если коротко - Россия тотально переигрывает, побеждает, угрожает и откровенно готовится к новому витку агрессии в отношении Украины.

Когда Путин поговорил с Байденом и тот не захотел вместе с ним выйти на общую пресс-конференцию, уже понятно было, что грядут серьезные перемены.

И вот они грянули.

Путин, которому "строгий Байден" как бы дал полгода на то, чтобы подумать и исправиться, начал активно "исправляться".

Он провозгласил в своей до ужаса смешной статье претензии к Украине и открытые намерения по ее захвату.

Он убедил Меркель, что альтернативы "Северному потоку 2" нет и не будет.

Он нацелился на маленький, но стратегически важный остров Змеиный, захватив который сможет перекрыть Украине практически все черноморские товарные потоки.

Беспрецедентно массовые учения НАТО и союзников в Черном море, говорите?

Путин в ответ цинично ввел войска в Беларусь под видом необходимости в совместных с "союзницей" крупномасштабных учений, во время которых они отработали приемы захвата Харькова, Одессы, Херсона и Николаева. Учения закончились, а войска остались в Беларуси и батька сейчас откровенно говорит об угрозе со стороны Украины, с которой нужно что-то делать и они с Путиным дружно решают - что именно!

И это еще не все.

Пока украинские политики рассуждают о "красных линиях", пока строят планы освобождения оккупированных территорий, в ОРДЛО продолжается массовая выдача российских паспортов. На словах кремлевские лидеры называют эти территории Украиной, а по факту владельцы новеньких паспортов получают все больше российских гражданских прав на всех уровнях: идет тотальное включение ОРДЛО в российкую государственную систему. Планируется за несколько ближайших лет вложить в интеграцию ОРДЛО в Россию миллиарды долларов. И одновременно - на всех уровнях укрепляются военные позиции оккупантов. ОБСЕ фиксируют обострение на линии соприкосновения и увеличение количества тяжелого вооружения. Тут явно просматривается подготовка к активным действиям.

Но и это еще не все.

Постоянный слив самим Зеленским и его окружением важной государственной информации России уже привел к тому, что США закрыли для Украины свои разведданные.

Постоянные дипломатические ошибки и проколы, полное политическое невежество, тотальное недопонимание ситуации, но при этом растущее самомнение и чувство собственной важности уже превратило Зеленского и его клевретов, в частности Ермака, в нежелательных персон.

Постоянные жалобы, обвинения, требования и угрозы развернуться на Восток уже привели к тому, что с Зеленским Западу стало просто неприятно разговаривать. Его не хотят видеть. С ним не собираются советоваться.

В итоге - США за спиной Украины договорились с Германией не дразнить злого Путина. А Венгрия договорилась с Россией о поставке газа окружным путем, без Украины.

Байден, конечно, встретился с Зеленским и много чего наобещал. Но что-то нам неизвестно. Что-то для нас осталось за кадром. Что-то такое, о чем договорились ранее Путин и Байден. Что-то такое, что заставляет Байдена поворачиваться спиной к своим конгрессменам в вопросе Украины. Потому что никак нельзя сказать, что геополитически Украина перестала быть интересна США и ЕС. Еще как интересна. Но, похоже, есть нечто более важное. И мы не знаем, что.

Мы не знаем, потому что Зеленский не в состоянии ни узнать, ни просчитать - что и почему происходит.

И на фоне этих тотальных провалов, которые невозможно понять и простить, мы видим, как растут амбиции зеленого "моносброда", как этот моносброд обогащается, как растут амбиции самого Зеленского, как он матереет в своем желании остаться и остаться надолго, как у него отрастают усы, тяжелеет торс, удлиняются руки... Зеленский лукашизируется.

А Украина - белорусизируется.

Или китаезируется.

В смысле - тотализируется.

Но у Лукашенко есть Путин, на которого батька отчаянно надеется.

А у Зеленского - нет никого за спиной. Мог бы быть Байден. Могла бы быть Меркель. Но он столько им нахамил и, точнее говоря, нагадил, что они особо не стремятся подавать Зеленскому руку. Выступление в ООН на сессии Генассамблеи было, конечно, суровым и смелым, но прибавило ли Украине политического веса - большой вопрос. Потому что все оказались виноваты, все недоработали и только великий Зе лучше всех понимает, куда надо идти и что делать.

Но у Китая есть экономическая мощь и возможность противостоять "американскому империализму". А у Зеленского есть нищая страна и полное отсутствие понятия, как сделать ее богатой. Отсутствие настолько дикое, что, например, налоги на малый и средний бизнес растут, а на игровую отрасль - снижаются. Очередные предложения по изменению принципов налогообложения вызвали отчаянный протест со стороны малого и среднего бизнеса. Предприниматели счтают эти предложения удушением и сетуют, что их мнение просто игнорируются. Их просто не слышат. Коррупция, беззаконие, ручное управление, тяжелейшие коммунальные тарифы, опасения, что зимой у нас будут большие газовые сложности... А Зе - строит свой университет, охотится на олигархов (доохотились, что принятый по криминальной процедуре закон содержит принципиальные противоречия); противодействует расследованию вангергейта, а параллельно - устраивает разборки с Разумковым и заседания слуг в Трускавце.

Что делать и кто виноват?

Виноваты те, кто решил поиграть в маски-шоу и все еще не наигрался. Да, господа 73-процентные. Это о вас. Вы же все еще не верите, что Зе вам ничего не должен!

Но и вы, господа порохоботы, тоже виноваты. Потому что не умеете сплотиться, уменьшить амбиции, выработать одну линию экстренных действий по спасению страны. Грамотно противостоять не умеете зеленому нашествию.

Уверена, что еще не все пропало. Но если будет продолжение в таком же духе - 30-тилетие может оказаться последним праздником страны. Потому что Путин - на пороге. И это не страшное кино, а реальность.

Украина - лукашизируется. А что делать народу, который уверен, что ни на что не влияет?

Ну, если не влияете - сушите сухари и запасайтесь свечками.

А особо умные и разговорчивые - бегите. Как из Беларуси бегут. Потому что у нас, если что, будет не Беларусь, а нечто гораздо более серьезное, если Путин вместе с Лукой придумают, что с нами делать, и перейдут границу Беларуси в направлении Киева, чтобы отодвинуть подальше "красные линии", "предотвратить" размещение в Украине "баз НАТО" и просто "навести порядок". Свой порядок: путинско-лукашенковский.

Ирина Шевченко, Изюм, InfoKava



