В соответствии с положениями соглашения, Канада отменила 98% пошлин для украинских товаров. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия для участия в переговорах с делегацией Канады по пересмотру положений Соглашения о свободной торговле. Об этом говорится в распоряжении опубликованном на сайте Офиса Президента.

Председателем делегации назначен первый вицепремьер-министр Украины, министра экономики Украины Алексея Любченко.

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой (CUFTA) было подписано 11 июля 2016.

В соответствии с положениями соглашения, Канада отменила 98% пошлин для украинских товаров. Некоторые виды сельскохозяйственных продуктов Украины поставляет в Канаду также с 0% тарифу, но в рамках квот. Кроме этого, Украина со своей стороны отменила импортные пошлины на 72% товаров из Канады. Ввозные пошлины на сельскохозяйственные и промышленные товары для Канады также отменено, но с переходными периодами в 3, 5 и 7 лет.