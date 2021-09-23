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Самообразование - не хуже любого другого: Кабмин Украины решил признавать его
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Общество / Образование

Самообразование - не хуже любого другого: Кабмин Украины решил признавать его

22:00, 23 сен 2021
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В Украине начнут признавать результаты неформального и информального (самообразование) обучения и на его базе присваивать профессиональные квалификации, без необходимости обучения в учреждениях профтехобразования. О деталях принятого накануне правительством решения о Порядке об аккредитации квалификационных центров сообщили в Национальном агентстве квалификаций.

"Этот документ в комплексе с имеющейся нормативной базой позволяет запустить систему независимой оценки профессиональных квалификаций и предоставляет старт работе квалификационных центров, которые в дальнейшем будут присваивать квалификации по результатам прохождения теоретического и практического оценивания", - сообщили в агентстве.
Признание результатов информального и неформального обучения предусмотрено законом "Об образовании", но до сих пор не было практической возможности подтвердить свою квалификацию без обучения в учебном заведении.
Согласно принятому правительством Порядку об аккредитации квалификационных центров, контролировать их работу будет Национальное агентство квалификаций, которое будет аккредитировать квалифцентры, вести Реестр экспертов и Реестр квалификаций, в котором будет вся необходимая информация о работе таких центров и в открытом доступе будет содержаться информация о выданных сертификатах с присвоением квалификации.
В Национальном агентстве квалификаций отмечают, что квалификационные центры никоим образом не создают конкуренцию для заведений профтехобразования.
"Основная целевая аудитория квалификационных центров, это лица в возрасте 30+. Это те люди, которые получили умения и навыки другой профессии, но не готовы снова тратить 2 года на обучение. Компетентности этих людей необходимо оценить, и если они соответствуют требованиям профстандарта - выдать сертификат о присвоении квалификации, с которым можно официально трудоустроиться", - подчеркнул председатель агентства Юрий Баланюк.
В Национальном агентстве квалификаций отмечают, что в квалификационных центрах можно будет подтвердить квалификацию, полученную за рубежом. "Если человек получил квалификацию в другой стране, то нужно будет предоставить соответствующие документы, и эта квалификация будет признана", - отметили в агентстве.
В Национальном агентстве квалификаций также отметили, что создавать квалификационные центры могут работодатели, бизнес-ассоциации, учебные заведения и другие юридические лица.
Также в Украине хотят законодательно урегулировать работу фрилансеров. 21 сентября Верховной Радой принят в первом чтении законопроект № 5161, необходимый для этого.
Законопроектом предлагается введение новой особой формы трудового договора - трудового договора с нефиксированным рабочим временем. Согласно условиям такого договора, обязанность работника выполнять работу возникает исключительно при условии предоставления владельцем или уполномоченным им органом доступной работы, без гарантий того, что такая работа будет предоставляться постоянно.


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