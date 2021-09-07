Как живут люди в мире: Албания. Особенности путешествий во время пандемии

Албания сейчас становится всё более популярной у украинцев. Ну, хотя бы потому, что в Албании можно находиться без визы 90 дней и съездить туда - не очень дорого. Красот там хватает - это же Балканы, как-никак. А вот как там живётся людям и как принимают туристов, об этом рассказывают те, кто там побывал.

Юлия Недопитанская, рассказ которой об Узбекистане вы уже читали, в этот раз отправилась в Албанию и делится впечатлениями.

Хотели бы вернуться в мир до пандемии? Без масок, тестов, дистанции и неадекватной реакции на чей-то чих? На Балканах есть страна, где 2020-й год не наступил!

Албания. Для въезда не требуется ничего, кроме загранпаспорта! Выходишь из самолета и попадаешь в другую реальность. Машина времени. Забегая наперёд скажу, что этот пространственно-временной континуум отбрасывает гораздо дальше чем в 2019-ый... но об этом потом.

Первое впечатление - свобода! После двух часов в душном самолете, в маске, выхожу в аэропорт, а мне говорят: снять и выбросить маску! Не поверив своему счастью, маску аккуратно сложила в карман. Но больше она мне действительно не понадобилась.

На выходе из аэропорта туристов встречают сразу две местные изюминки: памятник матери Терезе (самой известной в мире албанке) и пробки... Как житель мегаполиса, на пробки отреагировала не сразу. Подумаешь, тянучка с аэропорта, с кем не бывает.

А нет! В Албании, пробки - это национальная забава! Устраивают их специально, стоят с удовольствием. Тут нет часа пик или аварийных участков. Нет ограничений скорости и ремонтов дорог. В общем, никаких видимых причин. Но коллапс круглосуточный и ежедневный. Местные все списывают на перенаселение региона.

Выбравшись, наконец, из Тираны (а прилететь можно только в столицу, где единственный в стране международный аэропорт), я направилась в Дуррес. Город второй по величине. Всего в 30 км от Тираны. Считается самым популярным курортом у местных. Там бурная ночная жизнь. Работают рынки, ночные клубы, на каждом шагу стриптиз-бары. Главный порт страны. По статусу, что-то вроде нашей Одессы. По виду больше похож на Бердянск 90-х.

Дуррес - очень древний город. Его основатели доподлинно неизвестны. Археологи датируют первые упоминания 4-5 тысячелетней давности. Очертания города Дуррес обрёл во времена расцвета Римской империи. Вроде бы его даже Юлий Цезарь посещал проездом. Напоминанием тех времён служат древние колонны и куча всяких артефактов. Только албанцы, видимо, не большие любители истории. Потому что колонны, которые стоят прямо в центре города, не реставрируются. Что выжило, то выжило. Вокруг них настроены жилые дома. А через тысячелетнюю площадь протянут трубопровод. И, судя по запаху, историческое наследие частенько служит туалетом.

Такая же судьба и у другой достопримечательности - византийского Колизея. Когда-то город замыкал границы Византии. Поэтому здесь бурлила жизнь и развивалась торговля. Была надобность и в увеселительных мероприятиях. Коллизией «видел» последних гладиаторов. На его арене ещё проливалась кровь арестантов... Ныне же картина удручающая. Коридоры, которыми выходили «идущие на смерть» завалены мусором. И дерутся там теперь лишь бездомные собаки.

Третья знаменитая памятка - венецианская башня. Она уже относительно молода - 16 век. До завоевания Албании турками, ею владели итальянцы. Они пытались укрепить приморскую часть. Построили огромный комплекс с замком и ограждением. Но сооружение оказалось слабее римских и не выдержало проверки временем. Поэтому до наших дней сохранилась всего одна башня и четыре куска огромной стены. Как и все остальное, башня грустно коротает свой век, из года в год теряя камни. Не так давно на вершине ещё был ресторанчик, но из-за аварийного состояния строения, его закрыли. Теперь у подножья сидит дедушка, продаёт семечки и какой-то ненужный хлам. А в остатках стен повырастали жилые дома.

Единственная достопримечательность, которую албанцы холят и лелеют, - Мечеть. Ее построили в 1938 году. И она считается самой большой в стране.

Тема религии в Албании - очень интересная. Это единственная страна в мире, где на законодательном уровне принят атеизм. И мирно сосуществуют христиане с мусульманами. Все дело в том, что за свою многовековую историю Албания не была отдельной страной. И все завоеватели насаждали свои религиозные ценности. Римляне - пантеон богов, византийцы - христианство, итальянцы - католицизм, англичане - протестантство, турки - ислам, коммунисты - атеизм. Наверное, не желая умирать за чужие идеи, албанцы стали верить во все по чуть-чуть. Сейчас в стране больше всего мусульман. Но они совсем не похожи на турок или арабов. Тут не встретишь женщину в бурке или молящегося на коврике. Здешние мусульманки ходят в коротких шортах, мужчины пьют пиво и едят свинину. Никакого фанатизма. Смешанные кладбища, где нет ни крестов, ни характерных исламских надгробий. Разница лишь в некрологах, которые тут печатают не в газетах, а развешивают на деревьях и стенах домов. Возле одних имён крестик, возле других полумесяц со звездой.

Кроме достопримечательностей в Дурресе посмотреть не на что. Город грязный. Море, к сожалению, тоже. Албанцы бросают мусор себе под ноги, из окон машин. Их совсем не смущает жуткое зловоние и рой мух. Очень много нищих. Вечером, когда отдыхающие выходят на прогулку, бомжи и цыгане идут на «работу». Они не хватают за руки. Тут другая тактика: ложатся прямо на дороге, затрудняя проход людям. Интересно, но все попрошайки на вид до 30 лет. Старики таким не промышляют.

Но делать выводы о всей стране, посетив лишь один-два города, было бы странно. И мы отправились в Берат - город не менее древний. Он считается, самым посещаемым туристами в регионе. Берат ещё называют городом тысячи и одного окна. Дело в том, что он вырос на скале. Дома построены так, что задняя часть любого жилища - скала, а три стены выходят на улицу. До появления электричества дома получались темными. Поэтому местные жители договорились построить по 4 окна, чтоб в сумме вышло 1000. Но один человек, видимо, решил показать свою важность и построил 5 окон. За это его убили. Но лишнее окно осталось. Так город и обрёл своё неофициальное название. А вот с официальным все просто - дома были белыми. Поэтому Белый град или Белград. Но со временем, кто-то не так выговорил, кто-то сократил... и от Белграда остался Берат.

В Берате есть очень интересное место - древняя крепость-замок, построенная вдоль горного хребта над рекой Осим. С 2008 года она внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это единственная в мире крепость, в которой никогда не прекращали жить люди, живут и по сей день. Ее строили даже не веками, а тысячелетиями. Те же римляне, византийцы, турки. Сохранились храмы с фресками 12-13 века. Были и большие церкви, мечети, но их разрушили землетрясения. От Османской мечети остался один минарет, церкви выстояли те, которые были рассчитаны на 10-15 человек.

Еще одно место, которое стоит посетить в Албании - остров Сазани. Местные его в шутку называют «зона 51». Это остров - заброшенная военная база. Он небольшой всего пять квадратных километров. Долгое время был не просто закрыт, а засекречен. В средневековье тут была база итальянцев, потом англичан. Затем он принадлежал туркам. А потом сюда пришёл Советский Союз и разместил свою ракетную базу. Когда Албания поссорилась с большой страной, на острове поселились 40 семей албанских военных. Гиды рассказывают, что на Сазани был даже секретный завод по производству химического оружия. Сейчас остался разваливающийся пирс; несколько заброшенных домов, школа и бункеры. Туристов привлекают природными красотами, нетронутым пляжем с чистой водой. Жаль, что нет никакой инфраструктуры, сувениров. Добраться до острова можно только морем, из города Влёра. На прогулочном кораблике дорога занимает около двух часов. Но если плыть напрямую, не любуясь морем и горами, то реально и за 30 минут.

Сейчас Албанию трудно назвать раем для туриста. Но справедливости ради, стоит заметить, свои плюсы в этой стране есть! Первое - нет ковидной истерии. По официальной версии, потому что страна маленькая (2,5 млн. человек), и все привиты. Второе - это, пожалуй, самый дешевый отпуск за последние 20 лет. Цены в Албании более чем приятные! Например, ужин на четверых в ресторане из тазика морепродуктов и выварки мяса, плюс десерт, напитки и закуски - обойдётся около 80$! В Киеве за такой пир пришлось бы выложить не меньше 400$! Отели стартуют от 7$ за сутки. Мне, конечно, сложно представить, что там за условия, но сумма смешная. И третье - в Албании самый вкусный кофе на Земле! Я не знаю, как они его варят, но вкуснее не пила!

Юлия Недопитанская, Албания - Украина, для InfoKava

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