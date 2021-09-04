Взаимонепонимание. Чего нам ждать после встречи в Вашингтоне

Мир изменился. Пока это не вполне очевидно, и многие думают, что ничего особенного не происходит. Но все уже не так, как было пару лет назад. Под давлением обстоятельств наш мир меняет Зеленский. И мы пока не знаем, к лучшему это или впереди - катастрофа. Но все уже не так. Зе - новичок в политических шахматах. И в условиях, когда вокруг него множество игроков разного уровня, он не может определить, кто ему проигрывает, кто поддается, кто дает фору, а кто уже загоняет его в ловушку.

Он делает ходы, не владея обстановкой в целом.

И встреча с Байденом - один из таких ходов, когда все, что будет дальше - не просчитано и не учтено.

И это не та игра, где всего два партнера. Это уравнение со многими неизвестными. Зрителю наиболее выпукло сейчас видны, кроме очень важного для нас Зеленского, Байден, Путин и коллективный Запад, который слишком многогранен, чтобы его, Запад, можно было просчитать хотя бы частично.

Ну, и, конечно, Афганистан, как тяжелое политическое осложнение на фоне пандемии всеобщей разобщенности и взаимонепонимания. А осложнения нередко играют решающую роль в вопросах жизни и смерти.

Зеленский

Он и его команда ждали и все еще ждут, что нас прямо вот завтра примут в ЕС и в НАТО, что мировые "акулы" соберутся на чисто украинский саммит и решат все наши проблемы: Донбасс, Крым и, конечно, дадут денег на экономический рывок. И все это будет исключительно потому что он, Зеленский, такой... обаятельный, привлекательный, с честными глазами и открытым забралом. Потому что он сам (ну, так ему видится) - не коррумпирован, не боится неожиданных и острых решений, и, а это для него главное, просто хороший парень из хорошего фильма с обязательным хэппи-эндом. Он, возможно, думает, что в этом "фильме", он не только актер, но и сценарист, режиссер и продюсер в одном лице. И" когда вдруг что-то у него не получается (например, просто "перестать стрелять"), он верит, что нужно всего лишь немного изменить сценарий, и все будет хорошо...

А еще Зеленский вдруг понял, что не хочет дружить с Путиным и с Россией, потому что ему и его команде, равно как и Украине в целом, это не принесет никаких дивидендов. В самом лучшем случае Украина станет младшим партнером, подчиненным, который имеет разве что 5 процентов прибыли от эксплуатации собственных богатств. Все управляющие структуры будут в Кремле. О своей мове, истории, традициях и независимом характере придется забыть. Он, Зеленский, больше не сможет командовать парадами, снимать видосики, фоткаться в окопах, ездить в гости к Байдену... Фильмы снимать, возможно, и будет. Про великого Путина. С самим собой в главное роли.

Да, он все еще хочет встретиться один на один с Путиным и заглянуть в его ледяные кагебистские глаза. Но это уже так - в завершение цикла иллюзий, пустых надежд и тяжких ошибок.

Запад

50 независимых стран (среди которых, кстати, Россия, Турция и даже Казахстан!), 28 из которых объединены в ЕС. У каждой из них - свои притязания, мечты, планы и проблемы. Много, конечно, общего кроме территории, но и разного хоть отбавляй. Разная религия, например. А мы в начале 21-го века убедились, что религия играет огромную роль в политической жизни.

Запад, в принципе, ничего особенного от Украины не ждет, а просто решает свои проблемы. Они просто хотят не замерзнуть зимой без газа, особенно с учетом такого угрожающе-переменчивого климата. Прошли времена их агрессии и жадности - сейчас они ни с кем не хотят воевать. Они не хотят сердить ни Путина, ни Байдена, ни (теперь!) талибов. А Зеленский...

Зеленский требует войны с Путиным. Ну, пусть не открытой, на реальных фронтах, но экономической точно. И Порошенко требовал войны. Да и любой президент Украины хотел бы, чтобы Запад встал бы даже не за спиной у Украины, и не рядом даже, а впереди, как сильный, технологически продвинутый и политически зрелый партнер.

Но Запад - он не такой. Да, он почти целиком в 21-м веке. Да, он технологически продвинут в будущее, возможно, даже в весьма далекое. Да, он, Запад, вычищен от грязи, благоустроен, весь в цветниках, с хорошими дорогами, с добротными товарами в магазинах и с такими же, на первый взгляд, добротными политическими институтами. И вот эти самые институты с их множественными, веками отработанными предохранителями от всяких кризисных напастей, в прямом смысле слова предохраняют сегодня Европу от... Украины.

Потому что она - Украина! - молодая, горячая, рьяная, требовательная, настойчивая, - ищет в Европе понимания, поддержки и действий. Действий, к которым Европа не готова. Потому что две последние мировые войны (а, может, и все три, если считать Наполеоновскую) научили ее бояться. Миллионы жертв взывают к осторожности и обдуманности каждого шага. Европа не хочет геройствовать. Ей жаль расставаться со своим уютным ухоженным мирком.

И они обходятся с Украиной, как... В общем - на, девочка, денежку, купи себе леденец и иди с миром! И решай свои проблемы сама. Решишь, станешь взрослой, богатой и умной - будем с тобой дружить. А не решишь... Мы-то тут, прости, при чем?

США

Прогрессоры, черт возьми. Развели у себя демократию до такой степени, что сносят памятники отцам-основателям и собираются выплачивать потомкам завезенных в страну из Африки рабов компенсацию за обиды столетней давности. Может быть, это и правильно, но - как-то не вовремя, что ли. Потому что навалилось на самую сильную страну мира в последнее время столько всяких напастей...

Там, в США, все еще сосредоточены практически все деньги мира. Где-то там, во глубине псевдоримской аристократической элиты с ее сенаторами и Капитолием, подозреваются тайные кукловоды, которые последние 400-300 лет пытаются управлять планетой. Они управляют политическими процессами, чтобы распоряжаться материальными благами. Возможно. Но этот миф рушится под напором бесспорных фактов: мир разбалансирован, проблемы нарастают, адекватных решений не находится. Все те решения, которые были приняты сразу после Второй мировой войны, дали на какое-то время передышку и видимость спокойствия, но сейчас вдруг вылезают на свет божий все их "бока", вся непродуманность, все ошибки и поспешности. Вот Палестина и Сирия, а теперь и Афганистан, как раз и есть следствия этой непродуманной поспешности "сильных" мира сего.

У Байдена в этих архисложных условиях совсем небольшой люфт для собственного понимания обстановки и собственных решений.

Нужна ли была ему встреча с Зеленским? Нет. Не нужна. Потому что и так все понятно. Потому что эта встреча ничего не меняет для Байдена и США. Все решения уже приняты. Судьба всех пешек определена. И не до Украины, потому что своих проблем по горло.

Зачем же тогда Байден выполнил обещание и встретился с политическим юнцом зеленым, уделив ему более двух часов своего драгоценного времени?

Вероятнее всего, для того, чтобы успокоить (дитя же в истерике орет на весь мир - Байден, возьми нас!), погладить по голове и заверить, что в нашем случае не будет, как с Афганистаном. Чтобы попытаться предотвратить очередную политическую проблему.

И из-за Путина, конечно.

Потому что Украина очень важна для Путина.

Потому что у Путина тоже истерика: не смей брать мое!

И что же Байден?

Он хочет проскользнуть между капельками: чтобы и украинские овцы были целы, и путинские волки сыты.

Вот тебе, девочка, джавелинчик! Мы же друзья, и у нас общие ценности! Полезет к тебе злой дядя - вжарь ему! Сама. Не маленькая уже. Ну, и мы поможем, конечно, если сама не сдрейфишь и подтвердишь свое желание и умение отстаивать собственные ценности. Не так, как в Афганистане. Подтвердишь - поможем. Возможно. Если злому дяде не взбредет в голову, настаивая на том, что ты его собственность, применить запрещенные приемчики.

А пока - давай не будем его лишний раз злить... Потому что тут у нас сейчас своих проблем хватает...

Путин

Тут все еще проще. РФ в кризисе не только из-за санкций. Внутренний ресурс страны исчерпывается какими-то слишком быстрыми темпами. Главный ресурс исчерпывается - человеческий. Славянский. Православный. Без которого Россия перестанет быть Россией. Уже и сейчас слишком часто всякие умники шутят, что Россия - мусульманская страна. А если еще и Беларусь с Украиной уйдут в свободное плавание - что останется-то?

Вот две тысячи шахтеров из Донбасса на сибирские шахты отправили. Думаете, это от хорошей жизни?

А еще Владимир Владимирович приказал, чтобы противостоять китайскому ползучему вторжению, построить в безлюдных сибирских просторах штук пять-десять городов-миллионников. А кого туда переселять-то? Правильно! Как в добрые старые времена - украинцев и белорусов.

Это - с одной стороны.

А с другой - все то же страшное НАТО.

Ведь в чем главный результат поездки Зеленского к Байдену?

Вот в той самой истерике, которая сейчас разразилась в России. И сам Путин, и его спикеры всех мастей и рангов совсем перестали стесняться в выражениях. Открытым текстом кричат просто во всех своих ток-шоу, минутах ненависти, статьях и блогах - нужно срочно принуждать Украину к "миру", чтобы не допустить на границах с Россией размещения войск НАТО.

Госдума требует эмбарго на поставки в Украину оружия и - поразительно! - вывести из Украины иностранные войска, как того требуют минские соглашения! В голове не укладывается такая наглость...

А еще - решили срочно прогнать ОБСЕ от той самой границы, которую Украина требует обратно под свой контроль: слишком часто носы свои суют, куда не нужно. Куда? Да в поставки вооружения и "живой" силы для поддержки "повстанцев", которые отстаивают "свою", донбасскую землю.

80 тысяч российских военных в Крыму, около 40 тысяч в Донбассе, более 100 тысяч по границам с Украиной. И слаженные планы с Лукашенко "укрепить" границу Беларуси с Украиной. И Приднестровье забывать не стоит.

Это - почти замкнутое кольцо.

Пасть акулы может вот-вот захлопнуться.

И помогут ли нам Джавелины?

И успеют ли силы НАТО?

И сумеем ли мы сами повыбивать страшные зубы и разжать безжалостные челюсти?

Эксперты предупреждают: США недооценивают степень угрозы.

Украинские военные вопиют: сделайте, прежде всего, все для армии, а потом уже занимайтесь всякими там президентскими университетами...

А может, ну его, это сопротивление?

Может, лучше уж сдаться на милость папику Путину? Избавиться (!!!) от национализма и националистов (в Сибирь не выйдет, тут более кардинально придется...), вычеркнуть мову из списка мирового наследия, забыть о Майданах и каких-то там выборах каких-то там президентов...

Главное же - дешевый газ, низкие тарифы на коммуналку и никакой войны. И ездить по всем странам бывшего СССР беспрепятственно.

И черт с ним, со средневековьем.

Есть же рунет с рутюбом, процессоры Байкал и Эльбрус для собственных мобилок, в конце концов. А Путин построит самый крутой в мире космический корабль на фотонной тяге и докажет, что русский мир вполне может распространиться на всю Солнечную систему и даже на весь пояс Ориона галактики Млечный Путь...

Ну, как-то так...

А что? Зато все будет спокойно и стабильно...

А ведь тех, кто думает именно так, много. Слишком много, чтобы просто отмахнуться и забыть...

Ирина Шевченко, Изюм, специально для ІnfoКava