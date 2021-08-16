Цены и зарплаты в Украине: что растет, а что падает

По расчетам Минэкономики, объем ВВП в первом полугодии 2021 года увеличился на 1,7% против первой половины прошлого года. Росту реального ВВП Украины во втором квартале 2021 года на 5,4% способствовали прежде всего восстановление экономической активности и наращивание объемов реализации проектов "Большой стройки". Об этом заявил министр экономики Украины Алексей Любченко, сообщила пресс-служба ведомства.

По оперативной оценке Государственной службы статистики, реальный ВВП во II квартале 2021 года увеличился на 5,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года после падения на 2,2%. По расчетам Минэкономики, объем ВВП в первом полугодии 2021 года увеличился на 1,7% против первой половины прошлого года.

Любченко отметил, что росту ВВП способствовало восстановление активности практически во всех видах экономической деятельности, активизация строительства на фоне запуска программы ипотечного кредитования, наращивание объемов реализации проектов "Большая стройка" и благоприятная конъюнктура на внешних сырьевых рынках.

"Наблюдаем восстановление в производственной сфере, рост демонстрируют все виды экономической деятельности, кроме сельского хозяйства. Эти факторы позволят компенсировать текущее отставание в экономическом развитии и удерживать до конца года позитивный тренд. Наша цель - рост ВВП на 4%", - подчеркнул министр.

На рост ВВП во II квартале этого года повлияли признаки постепенного восстановления и формирование оптимистичных бизнес-настроений из-за смягчения карантинных ограничений в экономике.

Также положительный эффект имел высокий потребительский спрос населения из-за установления с 1 января этого года минимальной заработной платы на уровне 6 тыс. грн и, как следствие, роста среднемесячной заработной платы на 16,5% во II квартале 2021 года в годовом измерении.

Кроме того, в Минэкономики отмечают благоприятную конъюнктуру на внешних сырьевых рынках. Во II квартале 2021 года индекс цен на базовые металлы увеличился на 68,3%, мировые цены на железную руду – в 2,1 раза, на удобрения – на 64,8%, на пшеницу – на 30,9%, на кукурузу – в 2 раза. По предварительным данным, экспорт товаров и услуг во II квартале 2021 года вырос на 45,1% против показателя II квартала прошлого года.

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле.

За январь-май 2021 инфляция составила 6,1%.

Потребительская инфляция в Украине в июне в годовом измерении - по сравнению с июнем 2020 года составила 9,5%, оставшись на уровне показателя в мае.

Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции уже в октябре-декабре 2021 года.

22 июля 2021 года Национальный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине с 8% до 9,6% в 2021 году.

Валовой внутренний продукт Украины во втором квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 5,4% в годовом выражении.







