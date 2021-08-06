В Украине изменены правила экзаменов на уровень владения государственным языком

В экзаменах на уровень владения государственным языком для госслужащих появятся некоторые изменения. Продолжительность экзамена будет будет полчаса, а в настоящее время проводится доводка системы.

Об этом член Национальной комиссии по стандартам государственного языка Ольга Шевчук-Клюжева рассказала на брифинге, передают Українськi Новини.

"Изменится процедура открытия регистрации на экзамен. В ближайшее время будет скорректирована стратегия открытия дополнительных мест на регистрацию, и это теперь не будет происходить одномоментно несколько раз в неделю, как это было раньше", - объяснила Шевчук-Клюжева.

Она рассказала, что во вторник, 3 августа, во время открытия регистрации, в 7:30, в системе находилось более 2,5 тысячи человек, которые пытались зарегистрироваться, но не смогли. По ее словам, такой наплыв значительно усложняет работу сервера.

В связи с этим с 18:00 10 августа будет открыта круглосуточная регистрация для прохождения экзамена на уровень владения государственным языком.

Как известно, 16 июля в Украине стартовала регистрация для сдачи экзамена на уровень владения государственным языком.

Позднее стало известно, что 2 888 человек сдали экзамен на уровень владения государственным языком.

Министерство образования и науки инициировало увеличение объема серверного оборудования с целью круглосуточной регистрации для прохождения экзамена на определение уровня владения государственным языком.