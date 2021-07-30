Экспорт украинского мороженого: его любят более чем в 50 странах мира

Сегодня украинское мороженое экспортируется в более 50 стран мира. Больше всего реализуется продукта в Молдову, Китай, Израиль, Болгарию, Литву и Чехию. Об этом шла речь во время встречи Председателя Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой и Президента Ассоциации украинских производителей "Мороженое и замороженные продукты" Игоря Бартковского.

Экспорт украинского мороженого за 4 месяца 2021 года увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2300,9 тонн. Всего за последние пять лет экспорт увеличился в полтора раза - с 4464,2 тонн в 2016 году до 6743,0 тонн в 2020 году.

Сегодня украинское мороженое экспортируется в более 50 стран мира. Больше всего реализуется продукта в Молдову, Китай, Израиль, Болгарию, Литву и Чехию. Вместе с тем, в страны Евросоюза в текущем году экспортировано 1077,4 тонн, или 46,8% от общего объема экспорта.

Объемы импорта мороженого в Украине колеблются в пределах 101-1031 тонн. Основными странами-импортерами выступают Франция, Молдова, Италия, Румыния, Польша, Словения, Литва и Латвия.

Напомним

В Украине производится более 900 видов мороженого. Структура ассортимента такова: с комбинированным составом - 55,4%, пломбир - 22,4%, сливочное - 11,3%, молочное - 1,8%, плодово-ягодное - 9,1%.

Наиболее популярным мороженым в Украине остается классический пломбир, как в индивидуальной, так и семейной упаковке (его покупают более 80% населения). Вторым по частоте покупок выступает мороженое с фруктовыми добавками (около 40%).

Украинцы чаще всего покупают мороженое в вафельном стаканчике. Вторым по популярности мороженым является эскимо на палочке. Кроме того, постепенно растет число покупателей органического мороженого. Также в числе трендов последних лет является рост продаж мороженого на вес на улице и увеличение спроса на мороженое в большой "семейной" упаковке - от 0,5 до 2 кг.

За 5 месяцев 2021 года производство мороженого в Украине составило 61 600 литров, что больше на 3% чем за аналогичный период 2020 года. Крупнейшими регионами-производителями мороженого в Украине является Житомирская (54,1% от общего объема производства за 5 месяцев 2021), Харьковская (18,5%), Днепропетровская (11,2% ), Львовская (5,6%) и Кировоградская (4,5%) области.



